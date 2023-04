Proceduri rapide pentru a avea beach-baruri pe plajă, la jumătatea lui iunie. "Suntem într-o situație de urgență!"

În aceste condiții, Primăria Constanța își dorește să vină în ajutorul operatorilor economici și să realizeze o procedură rapidă de lucru, în vederea obținerii, într-un timp mai scurt, a documentelor necesare viitoarelor amenajări, respectiv a certificatului de urbanism și a autorizației de construire.





Drept pentru care autoritățile locale i-au invitat joi, 13 aprilie, pe operatorii economici la o scurtă întâlnire pentru a stabili împreună o procedură, pentru a fi lămurite eventualele neînțelegeri, astfel încât totul să decurgă fără întreruperi. Din păcate, numărul celor care au răspuns invitației a fost unul redus. În sala „Remus Opreanu” au fost prezente aproximativ 16 persoane din partea operatorilor de plajă, mult sub așteptările primăriei.





„Suntem într-o situație de urgență, bănuiam că se va ajunge în acest punct, căci suntem aproape de Paște și încă nu avem contractele de închiriere a plajelor semnate. Toată lumea cunoaște termenele de la procedurile de autorizare. Scopul acestei întâlniri este să organizăm o procedură rapidă, primăria și agenții economici, încât să scurtăm perioada, iar la jumătatea lunii iunie să fiți operaționali pe plajă”, le-a transmis consilierul George Măndilă operatorilor de plajă. La întrunirea la care au fost prezenți și arhitectul șef Dan Leu, adjunctul Poliției Locale, Șerban Toader, dar și un reprezentant de la Urbanism, agenții economici au fost anunțați că solicitările lor vor avea prioritate. „Vom avea o linie de comunicare directă, de la depunerea documentelor până la eliberarea actelor. Solicitările vor fi ridicate de trei ori pe zi de la sediul din City Mall și vor avea prioritate. Doi sau trei funcționari vor fi dedicați analizării documentelor și emiterii certificatelor. Ne vom organiza astfel încât să soluționăm cu prioritate solicitările. Eu sper ca în acest fel, din durata celor 30 de zile necesare pentru eliberarea certificatului de urbanism, să economisim cel puțin 20 – 25 de zile”, a precizat George Măndilă.





Nu e de ajuns efortul Primăriei Constanța, e nevoie de proceduri rapide și la alte instituții





Operatorii prezenți la întrunire au apreciat gestul autorității locale, de a găsi soluții pentru urgentarea obținerii actelor, dar au arătat că pentru a avea totul pregătit până în iunie – a fi gata până la 1 Mai nici nu mai intră în discuție! – este nevoie și de aportul altor instituții, precum „Apele Române“ și Agenția de Protecția Mediului.





Chiar și cu întârzierea cauzată de demersul ANAR, operatorii și hotelierii au arătat că stațiunea Mamaia va fi pregătită să primească turiștii, dornici de relaxare și distracții. Prezenți la întrunire, Sebastian Puznava, Adrian Dinu și Ioan Picu, operatori din cadrul Patronatului Marea Mamaia – Constanța, au atras atenția că problematică este prezența beach-barurilor și numai pe unele sectoare de plajă, nu a șezlongurilor.





„Turiștii trebuie să știe că pe toate plajele contractate vor fi șezlonguri, încă de la începutul sezonului estival. Cu beach-barurile va fi mai greu, dar trebuie să se țină cont că nu au expirat toate contractele. Mamaia va funcționa, toată lumea poate să vină la plajă fără griji!”, a afirmat Sebastian Puznava.





„E drept, procedurile cu licitațiile au întârziat din cauza celor de la ANAR, dar se soluționează. Stațiunea Mamaia va funcționa cu șezlonguri și tot ceea ce trebuie. Sezonul începe de la 1 Mai, când este o petrecere de câteva zile, urmează apoi o pantă descendentă a numărului de turiști. Cu toții țintim să fim gata la 1 iunie”, a afirmat și Adrian Dicu.





La rândul său, Ioan Picu a arătat că anul acesta operatorii vor instala beach-baruri demontabile, pentru a fi mai ușor de dat jos la sfârșitul contractului.





„Sperăm că anul viitor să nu se mai întâmple ca acum. Să se organizeze licitația în toamnă, nu în primăvară. Măcar am aflat anul ăsta cum trebuie să procedăm cu beach-barurile, când ne expiră contractele și acum vom ridica beach baruri-demontabile. Anul acesta nu am avut ce face, am demolat, lemnele au ajuns pe foc, acum le vom face demontabile“, a arătat acesta.