Când Primăria Constanța vrea, dar IȘJ nu poate. Cum a fost ratată o inițiativă lăudabilă din cauza unui "general" neinteresat

Motive îndreptățite pentru ca numele acestor copii să fie făcute publice, așa cum spuneam și în articolul intitulat „IȘJ Constanța comunică doar ce-i convine! Elevii calificați la olimpiade naționale participă «pe furiș»", publicat în ediția de miercuri, 5 aprilie.



Și ca dovadă că nu am fost singurii care am considerat că era momentul să se mândrească și comunitatea cu ceva bun, în ziua apariției articolului am fost contactați de o serie de cadre didactice, ocazie cu care am aflat că a existat chiar o propunere adresată Primăriei Constanța, în speță viceprimarului Ionuț Rusu, de a se organiza o festivitate.





De ce nu s-a concretizat nu e greu de bănuit, după bâlbâielile în organizarea propriu-zisă a fazelor olimpiadelor. Dar iată ce ne-a transmis viceprimarul Ionuț Rusu, care fusese inițial încântat de idee: „Referitor la organizarea unei festivități dedicate elevilor și profesorilor îndrumători calificați la etapele naționale ale olimpiadelor, precizăm următoarele: în data de 22.03.2023 am înaintat către Inspectoratul Școlar Județean Constanța o adresă prin care am solicitat date cu privire la elevii din municipiul Constanța care s-au calificat la etapele naţionale ale Olimpiadelor Şcolare 2022 – 2023; în data de 30.03.2023 am primit răspunsul Inspectoratului Școlar Județean Constanța cu o parte dintre elevii care s-au calificat la fazele naționale ale Olimpiadelor Școlare, cu mențiunea că există discipline care nu și-au definitivat situația cu privire la numărul de locuri suplimentare. De asemenea, Inspectoratul Școlar Județean Constanța ne menționează faptul că va reveni cu situația completă, după definitivarea numărului de locuri suplimentare pentru fiecare disciplină de concurs”.





Așadar, dacă până și autorității locale inspectorul general Sorin Mihai îi răspunde după aproape o săptămână unei solicitări, ce așteptări să mai aibă ceilalți petenți... de rând?





Dar cel mai hilar ni se pare faptul că IȘJ Constanța nu a putut finaliza nici la data de 30 martie o listă cu elevii calificați, în condițiile în care, la ora la care citiți aceste rânduri, multe dintre etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor s-au finalizat. Deci ar trebui să se cunoască deja elevii constănțeni întorși cu premii de la competițiile găzduite în diferite centre de concurs din țară.





Vineri, 7 aprilie, la închiderea ediției, IȘJ Constanța a transmis presei un tabel cu 47 de file care cuprinde 331 de INIȚIALE calificate la olimpiade și concursuri naționale, însoțite de numele și prenumele profesorilor îndrumători. Oare în cazul unei festivități acești copii erau strigați după inițiale? Doar ca să fie bifată încă o informare de presă era suficientă o statistică pe discipline. Cum de altfel s-a putut realiza o situație comparativă a rezultatelor la simulările probelor scrise la Bacalaureat, pentru a arăta cât de utile au fost cele județene organizate de IȘJ Constanța.





Pentru toți aceștia, dar și pentru colectivele din care provin, pentru comunitatea pe care o reprezintă constituie un titlu de mândrie doar faptul că au răzbit între mii de elevi buni și acum se luptă pentru premii la cel mai înalt nivel. Cu atât mai mult cu cât aceste rezultate vin după cei doi ani de pandemie în care numai școală nu s-a făcut, lucru recunoscut și de fostul ministru Sorin Cîmpeanu, în numeroasele sale apariții televizate.