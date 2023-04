Primăria Constanţa justifică vânzarea unui teren din Mamaia! Fostul city-manager, reacţii acide pe Facebook

După ce la ultima şedinţă de Consiliu Local al Municipiului Constanţa, consilierii locali au votat un proiect de hotărâre care presupune vânzarea unui teren din staţiunea Mamaia, în suprafaţă de 850 de mp către societatea Marina&Santis SRL, iată că subiectul este în continuare dezbătut. În timp ce consilierii locali de la USR susţin că acolo este o bucată de plajă, aleşii de la PNL şi PSD au votat proiectul ce viza vânzarea la licitaţie, pe motiv că acolo este doar o porţiune betonată. Nici fostul city-manager, proaspăta demisionară Felicia Ovanesia, nu se lasă mai prejos şi, din spatele calculatorului, transmite „fumigene” pe Facebook.Reprezentanţii Primăriei Constanţa au vrut să clarifice situaţia şi au emis un comunicat de presă prin care au dat câteva explicaţii.„În fapt, imobilul „Bufet Felix” în suprafață de 854 mp a fost în proprietatea SC Mamaia SA, fosta societate cu capital de stat care l-a înstrăinat în baza Contractului de vânzare-cumpărare cu nr. 32 din 05.10.1992, transcris sub numărul 35779/09.10.1992 la fostul Notariat de Stat către SC Aurora Tour 94 SRL, care l-a deținut până la vânzarea către SC Marina Santis SRL. Este evident că Mamaia SA nu a deținut în 1992 o bucată de plajă atunci când a înstrăinat imobilul care avea destinația de bar cu terasă. Terenul aferent activului (fost Bufet Felix), în suprafață de 854 mp, a fost transmis în folosință societății cumpărătoare S.C. Aurora Tour 94 SRL odată cu activul, conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr 834/1991, a criteriilor privind stabilirea și evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societății comerciale cu capital de stat nr. 265/28.02.1992 a Ministerului Economiei și Finanțelor nr 1G/311/1992 a Minsterului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului și a HG nr 331/1992”, au transmis printre altele reprezentanţii primăriei.Totodată, aceştia au ţinut să îi contrazică pe consilierii locali USR Constanţa care spun că acel teren reprezintă o porţiune de plajă.„În sedința Consiliului Local Municipal din data de 30.03. a.c. consilierii și alți susținători ai USR au susținut că o suprafață de 480 din cei 854 de mp aferenți activului „Bufet Felix” reprezintă plajă ce nu aparține Municipiului Constanța și ca atare primarul Vergil Chițac și aparatul Primăriei comit un abuz prin această vânzare. După cum reiese din parcursul comercial al Imobilului „Bufet Felix”, dar și din inventarul municipiului Constanța, nu se poate spune că suprafața de 480 de mp ar avea destinația de plajă și nici că i s-ar fi schimbat destinația de la momentul vânzării de către primul proprietar SC Mamaia SA. În plus în Procesul verbal de vecinătate, încheiat în data de 19.09.2013, reprezentantul AN Apele Române, prin ABA Dobrogea Litoral, certifică granițele cu restul de plajă stabilind că terenul aferent „Bufet Felix” este de 854 mp.Prețul de plecare a licitației pentru vânzarea terenului în suprafață de 854 mp este de 1.485.960 euro fără TVA”, au mai spus reprezentanţii Primăriei.Felicia Ovanesian reacţionează din spatele calculatoruluiUn lucru extrem de interesant este faptul că fostul city-manager al municipiului Constanţa, Felicia Ovanesian, care a demisionat de curând, are mai multe reacţii pe pagina sa personală de Facebook.Aceasta postează des despre situaţia vânzării terenului de pe plajă şi este de cele mai multe ori sarcastică.„Ce ar mai fi de spus despre vânzarea terenului din Mamaia?!Nimic. În loc să expropriem o magherniță, vindem o bucată de plajă.Doar ne-am plâns 2 ani că nu avem terenuri pentru investiții publice”, a reacţionat Felicia Ovanesian.O a doua postare este puţin mai amplă şi vizează acelaşi subiect ca şi prima.„Recomand să nu ne amăgim că pe terenul (aproape) vândut, cu generozitate, va apărea doar o construcție P+2. Se lucrează de ceva vreme la noul PUZ al stațiunii Mamaia. Iar pe 850 mp teren, la Constanța, încape și un P+16 înghesuit cu (doar) etajul tehnic retras. Și fără obligația de a asigura locuri de parcare! Între timp propun să ne iubim orașul și să încercam să ne comportăm ca o comunitate unită, preocupată de viitorul ei. Sau măcar de al urmașilor”, a mai comentat Ovanesian.Reamintim că între timp consilierii USR au lansat o petiţie prin care oamenii să îşi exprime dorinţa păstrării terenului liber, fără ca acesta să fie vândut. Totodată, aceeaşi consiliei au anunţat că după ce proiectul a fost votat, vor face toate demersurile în instanţă pentru a avea câştig de cauză.