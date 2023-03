Rezolvaţi urgent problema toaletelor publice din Constanţa! Unele sunt mizerabile, altele sunt închise!

În 2018, Primăria Constanța informa cetăţenii, printr-un comunicat de presă, că în Parcul Arheologic se efectuează lucrări de reabilitare și că vor fi construite trei toalete publice, a căror achiziție însumează 150.000 de euro, adică 50.000 de euro pentru fiecare toaletă; cât un apartament din centrul orașului, la acea vreme. Cetățenii constănțeni nu au fost încântați de achiziția făcută de primărie, spunând că suma reprezintă „bani aruncați pe fereastră”!











„Este incredibil câte probleme are Constanța și noi ne lăfăim cu 50.000 de euro pentru o toaletă publică. Este incredibil!”.



Cu toate acestea, în ziua de astăzi, cea mai dificilă muncă o duc mamele, ele fiind nevoite să apeleze la metode neconvenționale pentru a-i ajuta pe cei mici.





„Pe o rază de cinci kilometri de-abia dacă găsești o toaletă publică. Eu am trei copii și atunci când ies cu ei în parc nu am unde să îi duc la toaletă. Am fost la toaleta de 50.000 de euro și nu are nimic deosebit. Cu siguranță nu se justifică această sumă. Mai bine, cu acești bani făceau mai multe toalete prin oraș”, a declarat pentru „Cuget Liber” o constănțeancă.











Nici în zona Cazinoului și a Pieței Ovidiu, unele dintre cele mai vizitate spații de către turiștii și locuitorii Constanței, nu există toalete publice funcționale. Acestea au lacătul pus pe ușă de multă vreme, motiv pentru care oamenii sunt nevoiți să consume băuturi sau mâncare la terasele din Piața Ovidiu pentru a putea utiliza toaleta. Deși până în perioada sezonului estival prelungit existau două toalete ecologice (de plastic și parțial funcționale), acestea țineau departe oamenii din cauza igienei precare și a mirosului greu de suportat.











„Când eram tânără, erau toalete publice. Acum... ți-e frică de igienă. Ar fi bine să existe, dar eu în prezent chiar nu m-aș duce la o toaletă publică. Pe timpul nostru era curățenie. În vară, chiar m-am bucurat când am văzut că se deschide toaleta din Piața Ovidiu; am zis că se dau locuri de muncă, dar nu...”, susține o riverană din Centrul Istoric.





În acest context, ar fi bine ca administraţia locală să se aplece mai mult asupra problemelor cu care se confruntă cetăţenii în privinţa toaletelor publice, mai ales dacă ţinem cont că se apropie sezonul estival şi ne vom face de râs în faţa turiştilor!





Maria GAVRILĂ



Studentă anul I, Facultatea de Litere, specializarea Jurnalism, Universitatea „Ovidius”





Deși Ordonanţa nr. 71/2002, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, prevede dreptul cetățenilor de a beneficia de WC-uri publice (curate și amenajate corespunzător) pe întreg teritoriul țării, toaletele publice din Constanța nu sunt numeroase și, chiar dacă există, stau încuiate ori mirosul neplăcut și lipsa igienei corespunzătoare îi țin pe oameni departe de ele.