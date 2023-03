Copiii ucraineni devin parte a comunității constănțene. Alături de colegii români, vor primi laptopuri

„Prin facilitarea implicării elevilor ucraineni și români în activități și ateliere comune, aceștia au posibilitatea de a colabora pentru o mai bună cunoaștere reciprocă. Mai mult, beneficiarilor li se vor asigura toate mijloacele digitale pentru a naviga în siguranță pe internet și a accesa educația online, astfel încât aceștia să își poată continua studiile prin platforme, materiale, aplicații, fiind conectați, totodată, cu membrii familiei și prieteni, prin intermediul rețelelor sociale. Aceste activități vor contribui la îmbunătățirea sentimentului de securitate, apartenență și implicare pentru tinerii beneficiari”, au declarat reprezentanții Fundației Word Vision România.



Reamintim că la Constanța se desfășoară primul și singurul program educațional din România dedicat unui număr de 600 de elevi ucraineni, fiind și cel mai mare proiect național.



„De aceea mulți vin din București, Brașov sau alte zone, pentru că își doresc să-și școlarizeze copiii, să le ofere o șansă la socializare, în loc să-i țină acasă. Chiar și dacă unui copil reușim să-i schimbăm viața, e fantastic! În sfârșit, copiii și părinții simt că aparțin unei comunități, că viața lor este relativ normală”, afirmă Răzvan Nicola, reprezentantul World Vision în Constanța.



„Copiii ucraineni trebuie să simtă că fac parte din comunitatea constănțeană”, a declarat viceprimarul municipiului Constanța, Ionuț Rusu. Primăria Constanța a încheiat un protocol cu Inspectoratul Școlar Județean Constanța, Fundația Word Vision România, Asociația Serviciului Iezuiților pentru Refugiații din România și Fundația Pontica, prin care se urmărește realizarea unor activități educaționale non-formale, având drept scop integrarea în comunitate a copiilor ucraineni și sprijinirea părinților acestora, oferindu-le timpul necesar să aplice pentru locuri de muncă. Peste 600 de elevi ucraineni împreună cu familiile lor vor fi principalii beneficiari ai acestui proiect. De donația echipamentului și a dotărilor se vor bucura, alături de copiii ucraineni, și elevii constănțeni din cinci unități de învățământ: Școala Gimnazială nr. 3 „Ciprian Porumbescu”, Școala Gimnazială nr. 6 „Nicolae Titulescu“, Liceul Teoretic „George Emil Palade“, Școala Gimnazială nr.16 „Marin Ionescu Dobrogianu” și Școala Gimnazială nr. 40 „Aurel Vlaicu”.

Copiii ucrainenilor sunt, însă, cele mai nevinovate victime colaterale, iar pentru ei se caută soluții de adaptare.Luni, 13 martie, la sediul Primăriei Municipiului Constanța a avut loc predarea unui număr de 150 de laptopuri pentru cinci unități de învățământ constănțene în care își desfășoară activitatea educațională copiii veniți din Ucraina și nu numai. Echipamentul tehnic, în valoare de 250.000 lei, a fost donat de către Fundația Word Vision Romania (FWVR) cu sprijinul Department For Foreign Affairs and Trade Australia (DFAT) și Ministry of Foreign Affairs and Trade, New Zealand (MFAT).