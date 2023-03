Peste 140 de elevi participanți la Olimpiada de biologie, faza județeană, găzduită de Colegiul ”Mircea”

Duminică, 12 martie 2023, la Colegiul Național “Mircea cel Bătrân” din Constanța, se va desfășura etapa județeană a Olimpiadei de biologie, ediția 2023, organizată de către Inspectoratul Școlar Județean Constanța.

La această competiție participă un număr de 149 de elevi din municipiu și județ. Proba începe la ora 10.00 și are o durată de trei ore. Pentru etapa naţională a olimpiadei se califică, din fiecare judeţ/sector al municipiului București un număr de elevi corespunzător numărului de locuri alocate pe an de studiu, numai dacă aceștia au obţinut cel puţin 50% din punctajul maxim acordat rezolvării subiectelor de la etapa judeţeană. Numărul locurilor atribuite pentru județul Constanța este de unul pentru fiecare an de studiu. Subiectele respectă bibliografia recomandată la nivel național de către Ministerul Educației și se încadrează în programa de olimpiadă pentru disciplina biologie. Acestea sunt de tip grilă: 30 complement simplu, 30 complement grupat, 5 probleme / cauză – efect iar corectarea se face în prezența elevului și a doi martori prin utilizarea unui șablon care va fi suprapus pe fișa de răspuns completată de elev.

Eventualele contestații se pot depune luni, 13.03.2023, în intervalul orar 10.00-12.00, la secretariatul Colegiului Național ”Mircea cel Bătrân”. Etapa naţională se va derula la Iași, în perioada 10-14 aprilie 2023, elevii calificați urmâns să susțină și o probă practică.