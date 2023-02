Apelul directorului Colegiului „Mircea”: ”Domnule viceprimar, am o urgență, îngheață copiii în școală!”

La finalul dezbaterii publice desfășurate astăzi, 9 februarie, în sala Remus Opreanu a Consiliului Județean Constanța, având ca subiect accesul liber pe terenurile de sport din curțile școlilor după orele de curs, conform legii aprobate la finele lunii ianuarie, directorul Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”, prof. Vasile Nicoară, s-a adresat viceprimarului Florin Cocargeanu, într-un gest aproape disperat:„Domnule viceprimar, am o urgență, îngheață copiii în școală, vă rog să țineți cont de acest lucru și să faceți ceva în relația cu Societatea Termoficare. A căzut proiectul de reabilitare a Colegiului Mircea, nu știu cum ne vom putea descurca. Sunt în unele săli temperaturi în care nu am cum să-i oblig pe copii să rămână. Agentul termic vine la o valoare mult prea scăzută, ca să facă față clădirii, la volumul interior”.În replică, viceprimarul i-a răspuns directorului că s-a luat legătura cu Termoficare și va fi trimisă o echipă la punctul termic.„A trebuit să conving copiii că nu fac economii”Rugat să detalieze care ar fi cauza frigului din clase, prof. Vasile Nicoară a afirmat că nu s-au putut face nici înlocuiri de calorifere, multe fiind foarte vechi, pentru că s-a așteptat cu maxim interes proiectul de reabilitare, motiv pentru care nu a existat posibilitatea inițierii unor lucrări. „Din păcate, proiectul de reabilitare nu s-a concretizat. Problema este că nu se dă temperatura necesară agentului termic. Este adevărat că există riscul să se spargă țevile, dar de ce uneori temperatura este ridicată. Eu cred că ține și de punctul termic. Mereu am avut discuții aprinse. Probabil că dirijează mai mult spre blocuri decât spre școală.Copiii sunt nemulțumiți, vin și-mi spun, a trebuit să-i conving că nu ține de voința mea și că nu fac economii. Cum temperatura scade puternic afară, cum e deja o problemă”, a spus prof. Nicoară.Întrebat de ce nu a recurs la reducerea orelor de curs, așa cum au procedat alte unități de învățământ, afectate de avariile din rețeaua de termoficare, directorul a declarat: „Avem 100 de cadre didactice, în două imobile, cu două schimburi. În momentul în care reduc orele la 30 de minute am dat peste cap o zi de școală, pentru că până îi anunță pe toți care de unde vin și pentru profesori să concorde deplasarea până la gimnaziu, ziua aceea este periclitată. Cel mai la îndemână ar fi să anulez ultimele două ore. Păi, tocmai când este miezul zilei, când este mai cald, îi trimit acasă. În seara aceasta o să le dau drumul mai devreme. Dar cei din schimbul de dimineață sunt clase terminale, numără orele de matematică, de română, de fizică…”, mai explică același director.