Colegiul „Mircea cel Bătrân” va găzdui prima ediţie a Forumului MERITO Dobrogea

Co-organizată de profesorii din comunitatea MERITO Lucian Oprea, profesor de Fizică la Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân", Constanţa și Nicoleta Ciutacu, profesoară de Limbi Străine în sistemul internaţional (Spania), în parteneriat cu Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" din Constanţa şi Asociaţia "Dăruieşte Aripi", prima ediţie a Forumului MERITO Dobrogea este programată sâmbătă, 18 februarie, în format fizic.Până duminică, 12 februarie, toți profesorii din țară interesați să participe la prima ediţie a Forumului MERITO Dobrogea, cu tema ”Punţi didactice în gândirea creativă”, privind analogia ca metodă de predare-învăţare, desfăşurat fizic, în Constanţa, la Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân”, se pot înscrie prin completarea unui formular AICI.Participarea la forum este gratuită în limita celor ~100 de locuri disponibile, în ordinea înscrierilor.Organizatorii propun activități interactive, în care se vor prezenta şi explora metode şi activități practice privind analogia ca metodă de predare-învăţare, teorii din domeniul educațional, idei, cărți și alte resurse de inspiraţie.Atelierele de învăţare colaborativă, de la profesori pentru profesori şi elevi, sunt structurate tematic şi se vor desfăşura în paralel, în două serii (dimineaţa şi după-amiaza), conform programului şi facilitate de profesorii listaţi mai jos. Fiecare grupă de atelier va reuni 20-25 profesori participanţi.Alocarea la ateliere a profesorilor înscrişi se va realiza în funcţie de opţiunea exprimată în acest formular, în concordanţă şi cu nivelul de învăţământ menţionat, în limita locurilor disponibile; nu vom opera modificări ale grupelor de atelier. Vor fi transmise informațiile complete de participare până pe 15 februarie.Sâmbătă, 18 februarie:8:30-9:00: Sosirea, primirea şi înregistrarea participanţilor, socializare şi networking pentru Educaţie de calitate9:00-10:00: Deschidere, bun venit şi introducere eveniment şi context educaţional10:00-12:30: Ateliere de învăţare colaborativă, de la profesori pentru profesori şi elevi, în paralel:Metode de predare alternative și tradiționale în experiențe de învățare - Coziana Zaharia, profesoară pentru învăţământul primar în Bucureşti (pentru profesori de învăţământul primar)Strategii creative de gestionare a epuizării profesionale - Elisabeta Niţă, profesoară de Matematică şi Psiholog în programul Şcoala de Spital, în Bucureşti (pentru profesori de orice nivel de învăţământ)Educația umanistă după umanism - Doru Căstăian, profesor de Ştiinţe Socio-Umane la Galaţi, şi Lucian Oprea, profesor de Fizică la Constanţa (pentru profesori de gimnaziu şi liceu)Învățarea științelor prin analogii - experiment... cu ce avem la îndemână - Antoneta Împuşcatu, profesoară de Ştiinţe, de gimnaziu, şi director, în com. I.C. Brătianu, jud. Tulcea (pentru profesori de gimnaziu şi liceu)Learning Visualizations by Analogy - Promoting Visual Literacy through Visualization Morphing - Nicoleta Ciutacu, profesoară de Limbi Străine în sistemul internaţional, şi Antonia Zaharia, studentă la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea Bucureşti (pentru elevi)Programarea unor algoritmi pe baza analogiilor - Atelier experimental de programare: ”La fel ca...” - Dana Lica, profesoară de Informatică, de liceu, la Ploieşti (pentru elevi)12:30-14:00: Pauză de prânz (nu asigurăm masa de prânz!);14:00-16:30: Ateliere de învăţare colaborativă, de la profesori pentru profesori, în paralel:Dezvoltarea gândirii creative prin jocuri de improvizație și povești - Marişca Morari, profesoară pentru învăţământul preşcolar în Baia Mare (pentru profesori de învăţământ preşcolar şi primar)Promovarea principiului win-win în învățarea prin joc și învățare experiențială - Laura Piros şi Liliana Chivulescu, profesoare pentru învăţământul primar în Braşov, respectiv Picior de Munte (DB) (pentru profesori de învăţământ primar şi gimnazial)Conexiuni cognitive și afective în dezvoltarea gândirii creative - Tatiana Cauni, profesoară de Limba şi Literatura Română, de liceu, la Baia Mare (pentru profesori de gimnaziu şi liceu)Inima in ecuații - atelier interactiv de matematică - Cătălin Ciupală, profesor de Matematică, de liceu, la Braşov (pentru profesori de gimnaziu şi liceu)16:30-17:00: Sesiune plenară de concluzii, feedback şi paşi următori17:30-19:00 (Teatrul pentru Copii şi Tineret / "Elpis"): "Brainstorm" - spectacol de teatru al Trupei "Treivirgulăpaișpe", cu elevi din Buzău, coordonată de Dan Solcan, profesor de Istorie+ Închiderea Forumului MERITO DobrogeaOdată realizată alocarea pe grupe şi ateliere, nu vom opera modificări şi nu vom accepta transferul la alte ateliere, din motivele ce ţin de dinamica şi incluziunea fiecărei grupe.Va fi emis un certificat de participare, pentru fiecare participant, la finalul Forumului, după parcurgerea integrală a sesiunilor acestuia.Proiectul MERITO este o cauză de transformare a meseriei de profesor, în sensul de a o recredibiliza, prin recunoaşterea dascălilor valoroşi, şi a o profesionaliza, prin propagarea expertizei lor în breasla de cadre didactice (www.merito.ro) - un proiect al Fundaţiei Romanian Business Leaders (www.rbls.ro).