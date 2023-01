Fiecare decide cum vrea! "Decât să-și ia trei zile de vacanță, mai bine renunțăm la simularea BAC-ului!"

Și pentru că tot i-am auzit în autobuz lăudându-se că au scăpat de simularea de săptămâna viitoare pe câțiva liceeni de la Colegiul Național de Arte „Regina Maria”, am întrebat directorul acestei instituții, prof. Anca Dragomir, ce decizie s-a luat. „Întrucât la simularea din luna decembrie prezența a fost de aproape 50%, ba chiar la ultima probă au venit mai puțin de 50%, am fost nevoiți să luăm câteva măsuri. În prealabil, fiecare diriginte a stat de vorbă, la clasă, cu elevii, pentru a vedea câți dintre ei vor participa la simularea de săptămâna viitoare. Din cei 108 elevi de clasa a XII-a, doar 27 și-au exprimat intenția de a participa la simulare, așa încât am decis ca pentru ceilalți să se desfășoare orarul normal. Au discipline la care au pierdut foarte multe ore prin organizarea acestor simulări, iar profesorii nu mai au timp nici să-și termine materia prevăzută în programă și nici să-i evalueze. Nu consider că elevii trebuie să-și ia trei zile de vacanță dacă nu vor să participe la simulare. Vom organiza o sală, separat, cu asistenți pentru elevii care doresc să susțină simularea, iar ceilalți se vor prezenta la cursuri, fără nicio discuție. Le-am zis clar: ori veniți la simulare, ori veniți la școală!”, a declarat prof. Dragomir, adăugând că e mult prea aproape această simulare de cea din luna decembrie, ale cărei rezultate elevii nu au apucat încă să le discute cu profesorii, așa încât mulți au considerat că nu sunt destul de pregătiți față de etapa anterioară.





Vacanță de patru zile, înaintea simulării





La Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” s-a realizat o consultare a elevilor din fiecare clasă, s-a discutat cu ei, iar concluzia a fost că de data aceasta, ținând cont și de zilele libere, s-ar pierde multe ore de predare și elevii nu ar avea câștig efectiv dintr-o simulare. Li s-au alăturat profesorii, cu aceleași argumente. Și, după cum a declarat prof. Vasile Nicoară, directorul colegiului, inclusiv părinții au susținut ideea neorganizării simulării din luna ianuarie.





„Am analizat foarte atent toate aspectele. La clasele a VIII-a vom susține această simulare, iar la clasele a XII-a nu vom susține de data aceasta, urmând să mergem pe următoarea simulare, din câteva motive, considerăm, justificate. În primul rând, perioada foarte scurtă de la precedenta simulare, timp în care a fost și vacanța de sărbători și materia parcursă a fost puțină, dar nu a putut nici bine fi însușită. Apoi, faptul că săptămâna viitoare vor fi două zile libere (chiar patru zile libere, dacă socotim și sâmbătă și duminică – n.r.) și cu încă trei zile de simulare, am fi pierdut foarte multe ore de predare. Cu atât mai mult cu cât în modulul acesta mai avem o simulare, în luna februarie. Și nu în ultimul rând, pentru proba a treia, la alegere, o parte dintre disciplinele care au fost studiate în anii precedenți nu au fost încă repetate și pregătite de copii, ei urmând să revadă materiile respective mai aproape de examen”, a mai adăugat prof. Nicoară.





Pe de altă parte, din discuțiile purtate și cu elevii de la Liceul Teoretic „Ovidius”, toți așteaptă cu maxim interes simularea națională, care au auzit că ar avea loc în luna martie.





Reamintim că simularea județeană a Examenului național de Bacalaureat pentru elevii claselor a XII-a şi a XIII-a urmează să debuteze pe 25 ianuarie cu proba scrisă la Limba şi literatura română. Pe 26 ianuarie - proba scrisă la proba obligatorie a profilului, iar pe 27 ianuarie - proba scrisă a probei la alegere a profilului şi specializării.





În final, trebuie menționat că aceste simulări județene au fost organizate la inițiativa inspectoratelor școlare județene, ritmicitatea lor fiind stabilită de același organizator, care nu poate obliga elevii să participe.





Toate bune și frumoase la simularea Evaluării Naționale, elevii de-a VIII-a, mai conștiincioși, prezentându-se „in corpore” la aceste testări și în luna decembrie. Mai problematic este cu „majorii” de-a XII-a, care, din cauza absenteismului masiv de la simularea din luna decembrie, au determinat conducerile liceelor să ia anumite măsuri. În unele instituții s-au realizat statistici pe baza cărora s-a decis dacă merită sau nu să fie organizate noi simulări.