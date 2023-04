Cum justifică Primăria Constanța licitația ce va avea loc pentru vânzarea unui teren din stațiunea Mamaia

Reprezentanții Primăriei Constanța au transmis un comunicat de presă în care explică situația terenului din stațiunea Mamaia ce urmează să fie vândut la licitație publică, despre care membrii USR susțin că ar fi o bucată de plajă.







"Cu privire la speculațiile reprezentanților USR cum că Primăria Constanța ar fi propus spre vânzare o bucată de plajă ce nu îi aparține, afirmații făcute în ședința de Consiliu Local Municipal din data de 30.03. a.c., preluate de mass media, facem următoarele precizări:- Obiectul vânzării prin licitație publică îl reprezintă un teren în suprafață de 854 mp, situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, proprietatea privată a municipiului Constanța, teren pe care este amplasată construcția C1 – Bufet-Felix-Parter al cărei proprietar este societatea Marina&Santis SRL din data de 28.05.2003. Vânzarea se face cu respectarea dreptului de preempțiune al societății Marina&Santis SRL, proprietar al activului „Bar compus din 9 încăperi plus terasă”, construit înainte de 1989.- În fapt, imobilul „Bufet Felix” în suprafață de 854 mp a fost în proprietatea SC Mamaia SA, fosta societate cu capital de stat care l-a înstrăinat în baza Contractului de vânzare-cumpărare cu nr. 32 din 05.10.1992, transcris sub numărul 35779/09.10.1992 la fostul Notariat de Stat către SC Aurora Tour 94 SRL, care l-a deținut până la vânzarea către SC Marina Santis SRL. Este evident că Mamaia SA nu a deținut în 1992 o bucată de plajă atunci când a înstrăinat imobilul care avea destinația de bar cu terasă. Terenul aferent activului (fost Bufet Felix), în suprafață de 854 mp, a fost transmis în folosință societății cumpărătoare S.C. Aurora Tour 94 SRL odată cu activul, conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr 834/1991, a criteriilor privind stabilirea și evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societății comerciale cu capital de stat nr. 265/28.02.1992 a Ministerului Economiei și Finanțelor nr 1G/311/1992 a Minsterului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului și a HG nr 331/1992.- Terenul în suprafață de 854 mp a ajuns în folosința SC Marina Santis SRL după ce societatea a cumpărat de la SC Aurora Tour SRL, pe data de 28.05.2003, activul „Bufet Felix” situat pe respectivul teren.- În sedința Consiliului Local Municipal din data de 30.03. a.c. consilierii și alți susținători ai USR au susținut că o suprafață de 480 din cei 854 de mp aferenți activului „Bufet Felix” reprezintă plajă ce nu aparține Municipiului Constanța și ca atare primarul Vergil Chițac și aparatul Primăriei comit un abuz prin această vânzare.- După cum reiese din parcursul comercial al Imobilului „Bufet Felix”, dar și din inventarul municipiului Constanța, nu se poate spune că suprafața de 480 de mp ar avea destinația de plajă și nici că i s-ar fi schimbat destinația de la momentul vânzării de către primul proprietar SC Mamaia SA. În plus în Procesul verbal de vecinătate, încheiat în data de 19.09.2013, reprezentantul AN Apele Române, prin ABA Dobrogea Litoral, certifică granițele cu restul de plajă stabilind că terenul aferent „Bufet Felix” este de 854 mp.- Prețul de plecare a licitației pentru vânzarea terenului în suprafață de 854 mp este de 1.485.960 euro fără TVA.", se spune în comunicatul primăriei.