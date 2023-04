Legea, călcată în picioare! Pentru ce încasează salariul directorul Hristu Uzun?

Deşi a revenit la conducerea instituţiei de fix un an (din 7 martie 2022), directorul Hristu Uzun nu a considerat a fi utile aceste conferinţe de presă, pe parcursul celor 365 de zile care s-au scurs de la numirea sa pe funcţie și încasarea salariului de la stat.



Dar, domnule Hristu Uzun, atât constănţenii, cât şi turiştii sunt extrem de interesaţi să afle, de exemplu, în ce stadiu se află pregătirea plajelor, în contextul în care se apropie data de 1 Mai şi, din experienţa anilor anteriori, se ştie că litoralul este luat cu asalt de mii de persoane, toate dornice să petreacă la mare. Din păcate, încă nu ştim cu exactitate dacă au fost finalizate toate licitațiile pentru sectoarele de plajă ale căror contracte au expirat, ce lucrări de amenajare și curățare au mai fost realizate în staţiunile de pe litoral, îndeosebi în cele preferate de turiști pentru minivacanța de 1 Mai, precum Mamaia, Costinești, Eforie, Vama Veche. Este, oare, ceva ce nu trebuie să ajungă la urechea cititorilor?



Proceduri de licitație anulate



De asemenea, ne interesează situația actuală a suprafețelor noi de plajă rezultate în urma implementării proiectului de combatere a eroziunii costiere, când va avea loc predarea sectoarelor de plajă în condițiile contractuale etc. Din păcate, aceste informaţii şi multe altele se află cu ţârâita de la această instituţie, de regulă de pe pagina de Facebook a ABADL, acolo unde mai sunt postate, uneori, diferite date ce fac referire la activitatea instituţiei, şi nu de la conducere. În acest sens, l-am contactat în urmă cu ceva timp pe directorul Hristu Uzun, însă acesta ne-a refuzat propunerea de a realiza un interviu, pasându-ne la purtătorul de cuvânt al instituţiei. Domnule director, înainte de a aborda purtătorul de cuvânt, vrem să aflăm de la dumneavoastră anumite informaţii, direct de la sursă, indiferent despre ce subiect este vorba! Cititorii sunt, şi ei, interesaţi de licitațiile pentru închirierea sectoarelor de plajă pentru sezoanele 2023 și 2024, care, se pare, sunt organizate pe grabă, abia acum, deși agenții economici din HoReCa au insistat să fie anulate. Prin urmare, au apărut și erori, pentru că, se ştie, graba strică treaba. De exemplu, Primăria Limanu a reclamat că Administrația Națională Apele Române a scos la licitație 13 subsectoare de plajă din Vama Veche pentru care există procese în instanță. Din această cauză, procedura de licitație pentru respectivele suprafețe a fost anulată. Apoi, la o scurtă plimbare la picior prin staţiuni, se poate observa cu ochiul liber (nu este nevoie să fii specialist) că plajele nu sunt încă pregătite pentru a primi turiștii, în condiţiile în care a început deja numărătoarea inversă în ceea ce priveşte noul sezon estival. La acest capitol, la momentul actual, 200 de contracte de închiriere a unor sectoare de plajă au expirat anul trecut, iar autoritățile centrale au așteptat până în al 12-lea ceas pentru a organiza noi licitații. Toate acestea în condiţiile în care agenții economici din HoReCa și în principal Asociația Patronală RESTO au atras atenția, de nenumărate ori, în ultimele luni, să se ia măsuri din timp. Mai mult decât atât, având în vedere că legislația privind organizarea licitațiilor a fost adoptată abia la începutul lunii martie, agenții economici au solicitat să li se prelungească, măcar pentru acest sezon estival, contractele expirate anul trecut. Desigur, acestea sunt doar câteva aspecte care ne-ar plăcea să fie făcute publice, la fel ca multe altele. Aşadar, aşteptăm cu mare interes conferinţele de presă organizate de Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral, pentru că plajele au devenit un subiect fierbinte pentru foarte multă lume. Și credem că astfel ați avea și cum să justificați salariul, mașina și telefonul de serviciu…

Cum spuneam, teoretic, aceste lucruri sunt foarte clar stipulate prin lege. Practic, realitatea este cu totul alta, multe instituţiii din judeţul Constanţa uitând că ar trebui să organizeze din când în când astfel de evenimente. Nu spune nimeni să fie musai lunare, dar periodic chiar este nevoie de astfel de întâlniri între şefii de instituţii şi reprezentanţii mass- media. O astfel de instituţie care nu a mai organizat o conferinţă de presă de foarte multă vreme este şi Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral (ABADL).