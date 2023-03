Ajutaţi-l pe Marco să trăiască! Băieţelul suferă de leucemie acută limfoblastică

Marco Ioan Petre este un băiețel superb, în vârstă de numai doi ani și nouă luni, care se luptă, de aproximativ patru luni, cu un dușman temut, o leucemie acută limfoblastică. Având în vedere starea avansată a bolii cât și faptul că în țară tratamentul nu se poate administra imediat, iar șansele de recuperare sunt mici, singura soluție pentru acest micuț este tratamentul la Clinica Ospedale Pediatrico Bambino Gesù din Roma. Din păcate, atât tratamentul, investigațiile, cât și deplasările se vor întinde pe durata multor luni și costă foarte mult, sumele solicitate de unitățile sanitare italiene depășind cu mult posibilitățile financiare ale familiei.Marco sau Mărcuț, cum îi spun membrii familiei a început să aibă probleme, încă din luna noiembrie 2022, când și-a rupt un picior, fiind nevoit să stea cu el în gips o lună. După trecerea celor 30 de zile, micuțul abia aștepta să zburde, la fel cum o făcea înainte de micul accident, care l-a imobilizat timp de o lună întreagă. „După scoaterea gipsului, am așteptat să alerge cum o făcea odată, dar n-a putut, pentru că a început să îl doară spatele. Așa au trecut aproape trei luni, timp în care am încercat orice tip de recuperare, dar copilul tot nu mergea, până când am fost îndrumaţi să-i facem nişte analize mai amănunţite, pe data de 2 martie. În urma rezultatelor analizelor şi după transferul celui mic la Bucureşti, s-a constatat că suferă de leucemie acută limfoblastică”, a precizat mama micuţului, Adriana Petre.Menţionăm că leucemia acută limfoblastică este o afecţiune hematologică severă, determinată de proliferarea necontrolată în măduva osoasă hematogenă a celulelor imature numite limfoblasti. Din fericire, în ziua de azi, există mijloace terapeutice cu care boala poate fi controlată sau chiar vindecată.Ca urmare, facem apel la toţi oamenii cu suflet din judeţul Constanţa, şi ştim că sunteţi mulţi, pentru a ajuta acest copilaş să trăiască. În acest context, vă rugăm să vă alăturați cu donarea unor sume de bani în scopul sprijinului financiar al familiei în următoarele conturi:LEI: R067RZBR0000060024400604, deschis la Raiffeisen Bank (titular: Petre Alexandru);EURO: R026RZBRO000060024403573, deschis la Raiffesen Bank (titular Petre Alexandru);REVOLUT: R032BREL0005529609520100 (titular: Petre Alexandru - 0758.043.999).