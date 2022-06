Ajutaţi un băieţel de trei ani să se vindece de autism!

În acest weekend, a avut loc pe platforma din faţa Bisericii „Sfântul Mina” din Constanţa, un concert caritabil folcloric în interpretarea coralei „Armonia” și a tarafului „Muzica Divertis”. Acesta s-a denumit sugestiv „Pentru Robert” şi a fost mai mult un îndemn la a ne ajuta semenii, mai ales pe cei aflaţi în suferinţă.Robert este un băiețel de numai trei anişori care are nevoie de voi, toţi. Părinţii spun că până la doi ani și jumătate evoluția lui a fost una normală, specifică etapelor de evoluție pentru copilul mic și nimic nu prevestea din ce avea să urmeze. Ulterior au început schimbările, pierzând treptat din achizițiile dobândite pe toate ariile de dezvoltare. Nu a mai vorbit, nu a mai mers, nu a mai mestecat mâncarea, nu și-a mai ținut singur sticluța cu apă.„Aveam, din nou, un bebeluș, însă, de această dată, de doi ani și șase luni. Avea vârsta mentală de opt luni la acel moment, conform evaluărilor făcute de specialiști. Majoritatea medicilor au fost rezervați cu privire la diagnostic, iar noi refuzam să credem că poate avea o problemă, chiar îngerașul nostru. Am hotărât să plecăm la București și acolo s-au confirmat temerile noastre: autism atipic. Nu îmi mai aduc aminte drumul până acasă și cât de sfâșiat aveam sufletul. Din acea zi cursul vieții s-a schimbat. Am început lupta cu diagnosticul care fura din ce în ce mai mult din copilăria și bucuria lui Robert. Apăruseră insomniile, refuzul alimentelor, stereotipiile erau din ce în ce mai dese și autostimulările. Singura modalitate de comunicare era țipatul. Începuse să fie din ce în ce mai agitat, să nu mai coopereze, să arunce cu obiectele, cu recipientele cu mâncare, să devină autoagresiv atunci când intervenea refuzul unei activități sau a unui obiect care îi făcea plăcere”, au declarat părinţii micuţului.Ei au precizat că, la acest moment, au început tot felul de terapii, care au ca scop recuperarea lui. Din păcate, cheltuielile sunt mari şi este nevoie de bani pentru a le putea continua. Drept urmare, persoanele care vor să ajute familia, pot lua legătura cu preot paroh al bisericii „Sfântul Mina”, Claudiu Banu.