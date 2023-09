Președintele OMD Mamaia George Măndilă: „Luna septembrie devine, de la an, la an, tot mai animată, la Mamaia"

În prima lună de toamnă, Mamaia menține ritmul și continuă să întâmpine turiștii cu evenimente de anvergură. După o vară în care muzica live a reunit mii de turiști în centrul stațiunii, în fiecare weekend, în acest sfârșit de săptămână a venit rândul fanilor sportului alb și al iubitorilor de muzică electronică să se bucure de câteva zile dedicate lor, la Mamaia. Cu sprijinul Primăriei Constanța și al OMD Mamaia-Constanța, două evenimente majore sunt gata să facă valuri în acest weekend: Festivalul Sunwaves și meciurile de tenis din Cupa Davis, România – Taiwan.







Distracția începe de vineri, 15 septembrie, pe plaja din nordul stațiunii, unde va avea loc cea de-a 31-a ediție a celui mai popular eveniment de muzică electronică din România. Festivalul Sunwaves, devenit deja, de câțiva ani, o tradiție pentru începutul sezonului estival, revine la Mamaia pentru o petrecere de cinci zile, în care muzica nu se va opri. Ediția din acest sfârșit de săptămână nu reprezintă o excepție, ci își propune să stabilească și noul calendar al evenimentului, care va avea loc, de acum înainte, la fiecare început și final de sezon la Mamaia. În cei 16 ani de când se desfășoară, evenimentul a devenit un reper pentru pasionații de muzică electronică din România și din străinătate. Festivalul își întâmpină vizitatorii cu o adevărată experiență estetică și muzicală, un design scenic inovator, vizualuri captivante și seturi ale celor mai prestigioși DJ ai momentului. 2000 de participanți sunt așteptați în fiecare zi a festivalului, iar, dintre aceștia, nu mai puțin de 25% vor fi turiști din afara țării.







Tot vineri, într-o altă parte a stațiunii, la Tenis Club Idu, elita tenisului românesc se reunește pentru unul dintre cele mai importante evenimente ale sezonului competițional. Parteneriatul între OMD Mamaia-Constanța și Federația Română de Tenis aduce spiritul competitiv și energia tenisului de top în inima stațiunii. Echipa României va întâlni Taiwanul în cadrul Grupei Mondiale I a Cupei Davis. Meciurile se vor desfășura pe parcursul a două zile, vineri și sâmbătă, iar rezultatul va determina echipa care va avansa în calificările pentru Davis Cup Finals. Participanții vor avea ocazia de a-i urmări pe teren pe cei mai buni tenismeni români, convocați pentru această întâlnire, Nicholas David Ionel (224 ATP), Filip Jianu (345 ATP), Marius Copil (314 ATP), Victor Cornea (70 ATP la dublu), Cezar Creţu (370 ATP), Sebastian Gima (442 ATP) şi Luca Preda (1.104 ATP).







„Luna septembrie devine, de la an, la an, tot mai animată, la Mamaia. Vremea este de partea noastră, iar turiștii au ocazia de a se bucura de ofertele din cadrul programului Litoralul pentru toți. În plus, iată că reușim, prin aceste evenimente de top, să atragem în stațiune și turiști care au alte interese. A fost un sezon în care Mamaia a prezentat o ofertă extrem de variată atât de servicii, cât și de petrecere a timpului liber. Acesta este spiritul stațiunii și mă bucur că reușim să îl consolidăm.”, spune George Măndilă, președinte OMD Mamaia-Constanța.







În acest final de săptămână, Mamaia își reconfirmă poziționarea ca destinație polivalentă. Astfel, câteva mii de turiști sunt așteptați pe litoral atât pentru cele două evenimente, cât și pentru a se bucura de ultimele zile cu vreme de vară. Majoritatea hotelurilor și restaurantelor din stațiune vor rămâne deschise pentru turiști, până finalul acestei luni.