Stațiile GPL din cartierele Constanței dispar una câte una. Unii patroni șterg urmele

Exploziile de la Crevedia au adus în fața opiniei publice stațiile GPL. Cât pot fi de periculoase dacă nu sunt autorizate și dacă nu se respectă legea. Pentru că despre nerespectarea legii este vorba. Atât din partea agentului economic, dar și din partea autorităților care ar fi trebuit să o aplice. Avem atâtea instituții de avizare și control care nu și-au făcut treaba în cazul skid-urilor GPL individuale. Ne întrebăm: de ce? În municipiul Constanța au început controalele la sfârșitul lunii august. Mai exact pe 31 august, pe 1 și 4 septembrie. “Până acum au fost verificate 22 de puncte de lucru, au fost găsite mai multe nereguli și s-au dat amenzi în valoare totală de aproape 190.000 de lei. Printre neregulile găsite se numără: funcționarea fără autorizație de securitate la incendiu; neprezentarea avizului obligatoriu de instalare; nerespectarea distanței legale față de proximități și neexecutarea controalelor interne de prevenire a situațiilor de urgență. La patru unități a fost sistată activitatea, la două dintre ele, respectiv cea de la Brotăcei și cea din Poarta 6, buteliile de GPL fiind eliminate de tot. 27 de efective din cadrul următoarelor instituții au participat la controale: Inspectoratul pentru Situații de Urgență «Dobrogea» al județului Constanța; Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat; Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier; Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Constanța; Inspectoratul de Poliție Județean Constanța; Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Regională Antifraudă Fiscală Constanța; Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanța; Biroul Vamal de Frontieră Constanța”, se precizează într-un comunicat al Prefecturii.Încă din 29 august 2023, în articolul “Stațiile GPL dintre blocurile din Constanța, sigure sau adevărate bombe cu ceas?”, cotidianul „Cuget Liber” atrăgea atenția asupra pericolului la care au fost supuși ani de zile locuitorii cartierului Tomis Nord. Astfel că sâmbătă, 2 septembrie, operatorul economic a îndepărtat rezervorul GPL. Cetățenii prezenți la momentul dezasamblării ne-au declarat că în sfârșit s-a făcut dreptate. “De pe vremea lu’ Mazăre este bomba asta aici. Am stat cu frică toți anii ăștia. La început se încărcau buteliile de aragaz fără nicio jenă. În ultimii ani, de când s-a dat legea, se încărcau, dar mai cu perdea. Asta e, domnule, legea nu se respectă”, a spus Ion G., constănțean din cartierul Tomis Nord. Oamenii mai au o nemulțumire și în legătură cu benzinăriile dintre blocuri. Nu numai că ele poluează, dar locuitorii nu se pot odihni noaptea de zgomot. “Sus la Balada și la intersecția bulevardelor Tomis cu Aurel Vlaicu sunt benzinării amplasate foarte aproape de blocuri. În vara asta nu am putut deschide geamul de miros și de zgomot. De ce le-au dat autorizații să fie ridicate chiar lângă blocul nostru? Nu s-au gândit și la oamenii din zonă?”, ne-a mărturisit Valeria T, constănțeancă din zona zona Balada.Potrivit autorităților, controalele vor continua în perioada următoare și la stațiile de carburant și la skid-urile GPL independente, urmând ca la sfârșitul lunii septembrie să avem o radiografie a situației pe municipiu, dar și pe județ.