Biserica Ortodoxă Română - dialog permanent cu Guvernul pentru îmbunătăţirea situaţiei persoanelor vârstnice vulnerabile

Biserica Ortodoxă Română are un dialog permanent cu Guvernul, prin Secretariatul de Stat pentru Culte şi Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, pentru îmbunătăţirea situaţiei persoanelor vârstnice vulnera-bile, se arată într-un comunicat al BOR.







Potrivit comunicatului, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a de-clarat anul 2023 în Patriarhia Română ca An omagial al pastoraţiei per-soanelor vârstnice, iar în data de 11 aprilie 2023 a fost semnat un Protocol de cooperare în domeniul incluziunii sociale/asistenţei sociale dintre Patri-arhia Română şi Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, cu scopul intensi-ficării cooperării în domeniul social, atât în ceea ce priveşte îngrijirea de lungă durată, cât şi celelalte programe şi proiecte sociale care vizează toate categoriile sociale dezavantajate.







În acest sens, sursa citată precizează că în cuprinsul Patriarhiei Române funcţionează aşezăminte social-filantropice destinate diferitelor categorii de persoane vulnerabile.







„În ceea ce priveşte vârstnicii, la nivelul anului 2022 vorbim de un număr de 27 centre de zi pentru vârstnici, 53 centre rezidenţiale, 30 servicii de în-grijire la domiciliu şi 21 servicii de îngrijiri socio-medicale la domiciliu. Pe lângă aceste instituţii special dedicate vârstnicilor există şi 61 birouri de asistenţă socială, 120 cantine sociale şi masa la domiciliu care au ca be-neficiari şi persoane vârstnice. Astfel, se înregistrează 66.829 persoane vârstnice: bătrâni singuri, nedeplasabili, abandonaţi de familie şi care pre-zintă grave probleme de sănătate”, conform comunicatului.







În acelaşi context, BOR evidenţiază faptul că în acest an se pun bazele unei reţele de centre de zi destinate vârstnicilor la nivel naţional pentru susţinerea unei strategii de îmbătrânire activă, precizează Agerpres.







Sursa citată menţionează că Federaţia Filantropia, care reuneşte 24 de ONG-uri ce funcţionează cu binecuvântarea eparhiilor, are acreditat cursul de calificare “Îngrijitor la domiciliu” şi desfăşoară două proiecte Erasmus+: „GREAT - Grandparenting as Resource to Enhance the Educational Adult Community” (Bunicii ca resursă pentru îmbunătăţirea comunităţii edu-caţionale pentru adulţi) şi Proiect „Adapting to the new” (Adaptarea la nou) destinate persoanelor vârstnice.







„Încă de la începutul expunerii mediatice a cazurilor tragice de la azilele de vârstnici din judeţul Ilfov, Biserica a arătat deschidere şi disponibilitate pen-tru o cooperare punctuală şi sistematică cu instituţiile statului în beneficiul persoanelor vârstnice. Reprezentanţi ai Federaţiei Filantropia au participat la întâlnirea consultativă cu ONG-urile în data de 10.07.2023 solicitată la nivel guvernamental”, se mai spune în comunicat.