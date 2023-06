Un polițist avertizează: “Mare atenție dacă beți această băutură banală. Te poate lăsa fără permis”

O băutură banală te poate lăsa fără permis de conducere, spune un polițist. Deși nu conține alcool, dacă o consumi cu puțin timp înainte de a te urca la volan riști să ai o surpriză la aparatul etilotest.







Un polițist trage un semnal de alarmă și le arată participanților la trafic la ce pericol se expun și riscă să rămână fără permis de conducere.







Este vorba despre sucul de socata. Deși la prima vedere nu conține alcool și nu ne face niciun rău, aparatul etilotest vede altceva. Dacă ești oprit de un polițist în trafic și ai băut acest suc, s-ar putea să rămâi fără permis de conducere.

Într-un clip de pe TikTok, polițistul a demonstrat că banala socată te poate băga în belele dacă sufli în etilotest. El a amestecat flori de soc alături de zahăr și de lămâie. Niciunul dintre ingrediente nu conținea alcool, însă când a utilizat aparatul etilotest a avut parte de o surpriză.







“Nu am pus alcool sau ceva care să aibă legătură cu alcoolul. Flori de soc, apă, zahăr și lămâie. Și mai sunt, poate, două sau trei ingredient secrete, dar sigur nu conțin alcool”, a explicat poliţistul Tavi Perțea în clipul de pe Tiktok.

La doar câteva secunde după ce a băut socată polițistul și-a făcut testul. Rezultatul a fost de 0,25 mg/l alcool pur în aerul expirat. Astfel, dacă ar fi fost oprit în trafic rămânea fără permis de conducere.







Mai mult de cât atât, potrivit Codului Rutier s-ar fi putut alege și cu o amendă de până la 1.305 lei.







Tocmai din acest motiv, polițistul le recomandă șoferilor să fie atenți la ce consumă înainte de a se urca la volan.







“Deci rămâneam fără permis, frate! Contravenție, amendă 1.305 lei și 90 de zile fără permis. Eram obligat să dau și testul de redobândire. Sincer să fiu, eu am făcut testul ăsta în glumă! Am zis că nu are cum să iasă de la socată”, a mai spus polițistul.