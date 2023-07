Cu ce pensie s-a ales o româncă după 31 de ani de muncă. Suma primită este de toată jena

Sistemul de pensii din România este o componentă esențială a asigurărilor sociale, oferind o pensie lunară pentru cetățenii care au contribuit la sistem pe parcursul carierei lor.Unii dintre cei care au muncit toată viața descoperă când se retrag din activitate că sumele pe care le primesc la pensie nu le ajung pentru a-și acoperi cheltuielile. Cei care suspectează că la mijloc este o eroare cer păreri în mediul online. Este cazul unei femei care după ce ar fi muncit 31 de ani primește o pensie de 1.000 de lei, potrivit unui anunț postat pe Facebook, informează adevarul.ro.„Este normal ca o persoană cu 31 de ani de muncă, cu salariul minim pe economie, ce-i drept, să iasă la pensie cu 1000 de lei? A fost la Casa de Pensii crezând că e o greșeală și i s-a zis că a ieșit cu această pensie pentru că a avut salariul minim. Credeți că dacă îi dă în judecată are șanse să obțină mai mult? Mi se pare bătaie de joc ca după atâția ani de muncă să ia atât pensie. Mai bine stăm pe ajutoare sociale”, a scris aceasta pe grupul Sfaturi de la avocați, de pe Facebook.Postarea femeii a stârnit diferite reacții în rândul internauților.„Nu, nu e normal să primești pensia asta după 30 de ai de muncă, e la fel ca pensia pentru unul care a cotizat doar 15 ani tot pe salariu minim de economie, omul a cotizat dublu către stat nu știu cum la unele persoane li se pare normal!”, a scris un internaut.„Păi asta spun și eu, dar văd că aici deja sunt persoane care o ceartă pe săraca femeie că de ce a muncit pe minimul pe economie. Sper informația unora sunt persoane care muncesc și pe astfel de salarii. Dacă n-ar munci, n-am avea poate vânzători, îngrijitori, etc. Femeia a muncit, nu a stat la mâna întinsă, dar se pare că cine muncește, primește 3 lei, cine stă și doarme și așteaptă ajutor, primește mai mult. Se pare că unora li se pare normal”, a răspuns autoarea postării.Cu toate acestea, unele persoane consideră că suma pe care o primește femeia la pensie este una explicabilă.„Știu că este nedrept, dar cred că toți care lucrează pe minimul pe economie iau această pensie . Este normal într-un fel. Iei cât ai contribuit, dacă ai contribuit puțin, iei puțin!”, a comentat un utilizator.„Sunt de acord că a contribuit puțin, dar totuși, femeia a muncit, nu a stat că alții pe ajutoare sociale și primesc cât ia femeia asta pensie”, consideră un alt internaut.Pentru a evita astfel de situații, românii se gândesc din ce în ce mai mult la pensii private.„Nu am spus că mi se pare normală o astfel de pensie, dar totuși dacă a avut minimul pe economie, era clar că nu va avea pensie mare nici măcar cât salariul .. eu am 27 de ani. Mi-am făcut pensie privată. Să mă asigur cât de cât”, a scris o tânără.„Dacă nu mai există pensie sub 1125, cum să ia 1000? Atât ia și un asistat social. Nu este vina angajatului că patronatul nu vrea să mărească salariile. A muncit totuși și nu puțini ani. Foarte grav că încă mai sunt oameni care gândesc așa”, a scris un internaut.