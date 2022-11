Măsurile anunțate la Prefectura Constanța pentru minivacanța 30 noiembrie – 4 decembrie

Întâlnirea a fost deschisă de prefectul judeţului Constanţa, Silviu Coşa: „Astăzi (n.r. marţi, 29 noiembrie) discutăm despre măsurile pe care structurile afacerilor interne le-au pregătit pentru această minivacanță. Ne așteaptă un sfârșit de săptămână în care peste 200 de polițiști, 200 de pompieri, 250 de jandarmi vor avea grijă ca, pe lângă misiunile uzuale, să gestioneze orice problemă care ar putea apărea. Sarcina este siguranța cetățeanului. Toate organele MAI sunt pregătite. Măsurile care vor fi luate sunt cu siguranță cele corecte”, a declarat prefectul Silviu Coşa.Comisarul șef Marius Oprişan a avut mai multe sfaturi pentru cetăţenii judeţului, de care aceştia ar trebui să ţină cont pe perioada minivacanţei.„Cu ocazia acestei vacanțe, le amintim tuturor cetățenilor că cele mai frumoase amintiri sunt acelea petrecute alături de cei dragi în siguranță. Evitați consumul de alcool. Nu conduceți autoturisme dacă sunteți sub influența alcoolului. Părinții trebuie să găsească activități comune împreună cu copiii lor. Tinerilor le este indicat să apeleze la ajutorul prietenilor și cunoștințelor. Dacă mergeți la petreceri, să nu beți din sticle desfăcute. Este important să spunem NU atunci când cineva ne oferă alcool sau droguri. Îndrumăm populația să apeleze 0808700700 pentru situații de urgență. Dacă starea de sănătate se agravează, cetățenii trebuie să sune la 112”, a spus şi Marius Oprişan.De asemenea, Laurenţiu Cicu, comisar șef la Garda de Coastă, a prezentat câteva dintre măsurile pe care instituţia le va lua.„Ne aflăm în apropierea unei minivacanţe, iar noi am dispus măsuri suplimentare. Trebuie să asigurăm controale eficiente. Vor fi folosite stații mobile pentru controlul de frontieră. Traficul pentru autoturisme trebuie să se desfășoare în condiții normale. În această perioadă vom avea multe camioane la granița cu Bulgaria și Ucraina. Garda de Coastă a alocat personal la granița cu Bulgaria. Recomandăm cetățenilor care tranzitează să se informeze cu privire la permisele de călătorie. Aceștia pot consulta site-ul Poliției de Frontieră”, a explicat Cristian Laurenţiu Cicu.Acelaşi lucru l-a făcut şi şeful ISU Dobrogea, Cristian Amarandei.„La nivelul ISU s-au luat câteva măsuri. Pe linie preventivă, specialiștii noștri vor intensifica acțiunile de control, mai ales în lăcașurile de cult, în special perimetrul mănăstirii Sfântul Andrei. Vom fi prezenți la cluburi, restaurante și alte unități care funcționează în această perioadă. Trebuie să verificăm toate instalațiile electrice. Vom fi pregătiți să intervenim zilnic. La nivelul inspectoratului se va monitoriza situația din teren. ISU va participa la activitățile specifice cu forțele proprii”, a specificat Cristian Amarandei.Constantin Adrian Glugă, comandant IPJ: „Urmează o minivacanță care va da posibilitatea cetățenilor să se manifeste public. Peste 190 de polițiști vor fi angrenați zilnic în operațiuni. Lucrătorii de ordine publică vor fi într-o medie de 125 zilnic alături de polițiștii rutieri. Vom folosi autospeciale de serviciu. Principalele domenii pe care ne vom concentra efortul sunt ordinea publică, infracționalitatea judiciară, activitățile desfășurate in domeniile de specialitate și politia rutieră. Aș mai adăuga doi demoni importanți. Este vorba despre prevenirea infracționalității și altele. Ne vom strădui să asigurăm o intervenție optimă pentru prevenirea oricăror fapte anti sociale și venim în sprijinul colegilor jandarmi. În domeniul politiei rutiere vom fi prezenți pe principalele artere rutiere care traversează municipiul Constanța. Trebuie să fluidizăm traficul. Ne vom strădui să fim prezenți cu tot ceea ce înseamnă aparatură radar, etiloteste și alte echipamente".Daniel Ferentz, colonel Jandarmerie: „Am luat măsurile necesare. Un număr de 150 de jandarmi vor acționa zilnic în această perioadă. În acest sens, jandarmii constănțeni vor fi prezenți în Mangalia, Medgidia, Hârsova și nu numai. Vor fi prezenți și la târgul de Crăciun din parcul Oleg Danovski. Ne vor reține atenția si meciurile jucate de FC Farul și meciul celor de la Gloria Albești. Vom avea și echipaje care vor participa la parada militară".