Stațiunea Mamaia și Municipiul Constanța, în atenția publicațiilor internaționale și a liniilor aeriene prezente la Târgul de Turism de la Londra

Cea de-a doua zi a Târgului de Turism WTM Londra a debutat pentru Organizația de Management al Destinației Mamaia Constanța cu întâlniri pentru atragerea liniilor aeriene către litoral și includerea destinației pe harta Europei turistice, Mamaia fiind în competiție cu stațiuni din Grecia, Spania sau Italia.Reprezentanții Aeroportului Internațional Mihail Kogălniceanu au purtat discuții interesante cu câteva nume mari din Europa – Fraport Grecia și Croația Airlines – acestea fiind doar două companii care s-au arătat interesate de înființarea unor zboruri către destinația Mamaia Constanța, cu susținerea unui touroperator.Publicațiile de turism din Marea Britanie nu s-au lăsat mai prejos. Desk-ul Mamaia Constanța BLACK SEA COAST a fost vizitat de câteva nume sonore din mass media. Reprezentanții revistelor internaţionale de turism au fost interesați de atragerea tinerilor către festivalurile internaționale de muzică de tipul Neversea sau Sunwaves, dar și de segmentul luxury din stațiunea Mamaia.“Inițierea unor parteneriate cu grupuri media din zona turismului precum TTG Media, APA Publications sau Selling Travel, care dețin cititori din Marea Britanie și din Irlanda de Nord, ar genera un impact deosebit în atragerea pieței britanice și irlandeze către litoralul românesc al Mării Negre. Odată ce finalizăm toate întâlnirile stabilite pe durata celor 3 zile ale târgului de turism, vom vedea segmentat care sunt cele mai bune opțiuni și sub ce formă vom dezvolta aceste parteneriate pentru minim un an, astfel încât în paginile unor reviste internaționale de turism stațiunea Mamaia și orașul Constanța, cu tot ce oferă ele, să fie promovate prin advertoriale și reportaje, alături de marile stațiuni ale Europei”, susține George Măndilă, președintele Organizației de Management al Destinației Mamaia-Constanța.Totodată, au fost prezentate la fiecare stand al destinațiilor țării noastre participante la eveniment și cele opt filme de promovare a României, realizate în colaborare cu producătorul britanic Charlie Ottley, cunoscut pentru documentarele sale „Wild Carpathia” şi „Flavours of Romania”. Acest aspect reprezintă un alt indicator al faptului că, piața turiștilor britanici poate fi un punct de reper important pentru litoralul românesc și implicit, pentru stațiunea Mamaia și orașul Constanța.Participarea asociației la târgurile internaționale de turism face parte din activitățile OMD-ului pentru promovarea destinației Mamaia- Constanța.