Destinația Mamaia - Constanța are un potențial extraordinar pentru dezvoltarea turismului

Destinatia Mamaia - Constanța are un potențial extraordinar pentru dezvoltarea turismului, consideră specialiștii in domeniu.La baza tuturor provocarilor, strategia vizează comunicarea directă, empatia si punerea nevoilor turistului roman in centrul elaborării unui plan de acțiune pe termen lung.Călin ILE, expert turism din partea companiei BrandBerry, punctează cele mai importante aspecte legate de implementarea strategiei de marketing turistic pentru litoralul românesc - stațiunea Mamaia si orașul Constanta.„Constanța – Mamaia reprezintă cea mai importană zonă turistica a Romaniei plecând de la numărul unităților de cazare, la numărul turiștilor, restaurantelor și atracțiilor. Este cea mai atractivă parte a litoralului românesc la care se ajunge ușor cu trenul sau mașina, are această poziționare specială între lac și mare și vine cu un istoric relevant de destinație turistică de peste 100 de ani.Pentru a-i face pe turiști să vadă mai degrabă avantajele decât minusurile cu care vine această destinație specială, ar trebui ca toată construcția noastră de comunicare, strategia de marketing să fie concentrată în primul rând pe consumatorul de servicii turistice, adică pe turist. Să comunicam direct cu turistul, să vedem ce așteptări are acesta înainte de orice altceva, iar pe urmă să răspundem așteptărilor acestora prin serviciile oferite, prin investițiile derulate și prin mesaje clare și bine adaptate fiecărui segment de turiști”, a declarat Călin Iliei pentru site-ul funkytravel.ro