Destinaţia Mamaia-Constanţa, promovată în rândul tour-operatorilor străini la târgul de turism WTM Londra

Litoralul românesc este reprezentat de o delegație formată din: Sebastian Ionuț Puznava, vicepreședinte OMD Mamaia-Constanța, Laurențiu Oprescu – reprezentant al Aeroportului Internațional Mihail Kogălniceanu, Enache Bucovală – președinte OMD județul Constanța, George Măndilă, președinte OMD Mamaia-Constanța, Diana Tătaru și Alina Bădilă – din cadrul Biroului Relații Internaționale, Comunitare și Turism al Primăriei municipiului Constanța și Oana Silviana Crăciun, din partea echipei de comunicare a Organizației.





Participarea la târgurile internaționale de turism face parte din activitățile OMD-ului pentru promovarea destinației Mamaia- Constanța.





„Prima zi a târgului de turism de la Londra a fost pe cât de frumoasă, pe atât de provocatoare. Vrem să promovăm destinația Mamaia-Constanța și să ne facem vizibili atât în Europa, cât și în afara ei. Astăzi am avut câteva întâlniri cu tour-operatori din Italia, Spania, India, dar și cu mai multe companii aeriene low cost din Europa interesate de destinația noastră. Ne-am bucurat să îi avem la desk-ul Mamaia Constanța Black SEA Coast pe reprezentanții Wizz Air Magazine, una dintre cele mai cunoscute reviste distribuite pe o linie aeriană la nivel mondial. Vom iniția contactarea lor după încheierea celor trei zile ale evenimentului de la Londra. Totodată, am fost onorați să avem la standul destinației Mamaia Constanța Black Sea Coast invitați speciali. Îi mulțumim doamnei ambasador al României la Londra, Laura Popescu, interesată să ne sprijine în vânzarea destinației noastre către tour-operatorii străini. Ambasada României în Marea Britanie ne-a arătat deschidere cu privire la promovarea noastră în rândul companiilor străine. Ne bucurăm totodată de faptul că astăzi la standul României au fost prezenți mai mulți reprezentanți ai tour-operatorilor străini care au vizionat filmele noastre de prezentare cu stațiunea Mamaia, respectiv orașul Constanța, fiind plăcut impresionați de facilitățile oferite de hotelierii de pe litoral. Am avut o prezentare de peste 100 de slide-uri la standul României, unde cei prezenți au putut cunoaște destinația. Sperăm ca și următoarele două zile de târg să ne aducă viitoare parteneriate la fel de fructuoase”, a declarat George Măndilă, președintele Organizației de Management al Destinației Mamaia-Constanța.