Consiliul Județean Constanța, prezent la Târgul de Turism ,,World Travel Market” – Londra 2023

În perioada 6-8 noiembrie, Consiliul Judeţean Constanţa participă, alături de reprezentanţi ai mai multor asociaţii de profil şi ai autorităţilor publice locale din România, la cel mai influent târg de turism generalist din lume: Târgul de Turism ,,World Travel Market” – Londra. În cel de-al 17-lea an, acest eveniment important reunește demnitari din întreaga lume pentru a discuta și ratifica acorduri-cheie în domeniul turismului. Vor avea loc peste 60 de sesiuni de conferințe, în cadrul cărora delegații vor obține informații valoroase despre tendințele care modelează viitorul călătoriilor printr-o prezentare a noului Raport Global de Călătorie al WTM, susținut de cercetători renumiți de la Oxford Economics.În cadrul standului național al României, organizat de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, reprezentanții Consiliului Județean Constanța vor prezenta și promova atracțiile turistice, bogăția gastronomică și viticolă a regiunii Constanța și vor interacționa pe parcursul celor trei zile cu un public vast și cu profesioniști din industria turismului.“Participarea la un eveniment de talia World Travel Market reprezintă o oportunitate reală de a promova pe scena internațională, atracțiile turistice, cultura, gastronomia și vinurile locale. Turismul este un sector important pentru economia județului Constanţa, iar prin participarea la astfel de târguri, cu siguranţă, vom obţine o mai mare vizibilitate a județului nostru și vom reuși să atragem interesul tour-operatorilor și agențiilor de turism internaționale, prezente la manifestare.Județul Constanța cucerește pe loc, fără prea multe eforturi de a convinge și atrage. Această regiune are tot ceea ce fascinează, are tot ceea ce distrează sau merită descoperit din punct de vedere istoric și cultural. Toate aceste avantaje ne ușurează misiunea, dar ne și obligă să facem tot ceea ce putem pentru a promova acest «produs» excepțional care merită să fie inclus în cât mai multe oferte turistice. Delegația CJC s-a pregătit intens pentru această manifestare și se va prezenta impecabil pe parcursul celor trei zile. Am încredere că vom avea, și de această dată, o prezență cât mai atractivă, care va deschide noi perspective pentru turismul din județul Constanța! Mult succes colegilor prezenți la acest târg și tuturor expozanților români!”, a declarat Mihai Lupu, președintele Consiliului Județean Constanța.Programul evenimentului va include opt noi trasee și se va desfășura pe trei mari scene amenajate la Centrul ExCeL London. Într-o abordare diferită față de anii anteriori, cele opt trasee ale conferinței sunt denumite: Sustenabilitate, Tehnologie, Geo-Economie, Piețe Emergente, Tendințe ale Consumatorilor, Marketing, Diversitate și Incluziune (D&I) și Experiență și își propun să ajute comunitatea globală de călătorii să aibă succes și să prospere, oferind inspirație, educație și analiză comparativă profesioniștilor din turism.Pentru CJC este o ocazie excelentă de a promova potențialul turistic al județului Constanța și de a stabili conexiuni cu posibili viitori parteneri în dezvoltarea și consolidarea turismului în regiune. Printre oaspeții de seamă care au vizitat astăzi standul dedicat CJC s-a aflat și Excelența Sa, doamna Laura Popescu, Ambasadorul României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Excelența SA a apreciat modul în care județul nostru este reprezentat în cadrul târgului, arătându-și întreaga susținere și deschidere față de inițiativa colegilor din cadrul CJC, de a include județul Constanța pe lista principalelor destinații promovate pe piața de turism din Marea Britanie. S-a propus ca anul viitor, județul Constanța să participe cu o prezentare exclusivă în cadrul Institutului Cultural Român din Londra. La discuție au participat și reprezentanții Organizației de Management a Destinației - Constanța, precum și ai Aeroportului Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța.Evenimentul continuă și în zilele următoare cu o serie de prezentări ale principalelor atracții turistice, culturale și naturale ale regiunii, cu speranța că vom reuși să atragem atenția asupra frumuseților și oportunităților pe care le oferă județul pentru călători. Bineînțeles, nu vor lipsi bucatele tradiționale, înnobilate de savoarea vinurilor produse în cramele din Dobrogea.