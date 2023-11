Puţini şi nemulțumiți de plata gărzilor, radiologii au migrat la privat. "Nu se poate asigura linie de gardă cu doi oameni"

Care este situaţia pe plan local? La Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, laboratorul de radiologie și imagistică medicală este sufocat de pacienți, dar nu sunt alte probleme. La Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa, în schimb, problema este alta, după cum susţine managerul, dr. Claudia Cambrea. „Noi nu am avut niciodată radiologie şi imagistică. Investigaţiile acestea se fac în baza unor contracte cu alte spitale sau centre de imagistică. Noi am avut și avem, în continuare, contract cu Spitalul Județean, Spitalul CF Port. Avantajul a fost că, în perioada pandemiei, Spitalul Județean a avut funcțională radiologia din Policlinica nr. 2, dar care acum este dezafectată. În scurt timp, vom avea și noi serviciu de imagistică, în cadrul spitalului modular, și sperăm ca pe viitor să rezolvăm și problema radiologiei”, a adăugat managerul.



Radiografii numai până la ora 19.00



La Spitalul CF Port, managerul, dr. Iuliana Botezatu, a subliniat că la ei se pot executa radiografii numai până la ora 19.00. „Marea majoritatea a investigaţiilor radiologice se fac numai în ambulatoriul de specialitate, momentan, în intervalul 7.00-19.00. Nu avem posibilitatea de a asigura serviciul de gardă. Este vorba despre numărul medicilor de specialitate din domeniul radiologie-imagistică, unde avem doar două persoane. În aceste condiţii, nu se poate asigura linie de gardă cu doi oameni. Din păcate, personalul a migrat spre privat. La noi urmează a avea loc, curând, un nou concurs pentru ocuparea funcţiei de medic ATI, specialist radiologie, dar să vedem ce succes vom avea. Având în vedere faptul că majoritatea celor care fac serviciul de gardă sunt şi angajaţi şi cumulează două contracte de muncă, dintre care cel de gardă este cu normă parţială, nu cred că este vorba despre un serviciu prost plătit. În plus, au şi alte avantaje, concedii de odihnă mai mari, din cauza mediului de muncă în care îşi desfăşoară activitatea, cu radiaţii, care le conferă nişte beneficii suplimentare. Deci, făcând un calcul sumar, un medic radiolog lucrează doar 200 de zile într-un an calendaristic”, a declarat directorul, pentru „Cuget Liber”.





Mai departe, la Spitalul Orăşenesc Hârşova, directorul Andrei Badiu a precizat că ei au laborator de radiologie, dar serviciul de interpretare a rezultatelor nu poate fi asigurat non-stop. Motivul? Deficitul de medici. „Am scos la concurs posturi în urmă cu aproximativ o lună, dar nu am avut candidaţi. Avem criză de medici şi pe alte specialităţi, dar încercăm să ne descurcăm cu ce avem, să rămânem pe o linie de plutire”, a precizat acesta.





La Spitalul Municipal Medgidia, directorul, dr. Dorel Oprea, afirmă că, în ceea ce priveşte criza de medici, şi ei se află în aceeaşi situaţie ca alte unităţi sanitare din ţară. „Radiologii lucrează şi pe ecografii, CT, şi pe RMN, peste tot şi tot ei trebuie să şi interpreteze rezultatele. În aceste condiţii, volumul de muncă este foarte mare şi nu au timp să dea şi interpretările. Acum, ne aflăm în discuţii cu firme care fac interpretările online. Pe altă parte, mai există varianta de gărzi la domiciliu, adică radiologii să stea acasă, dar să interpreteze de acolo, în timp real, rezultatele. În spital, doar asistentele lucrează ture de 24 de ore din 24 şi fac radiografii pentru urgenţe. Noi încercăm să găsim radiologi noi, pentru că mai dăm drumul la un computer tomograf, la un mamograf şi la un RMN foarte curând. Deci, Spitalul Municipal Medgidia are aparatură, dar nu are medici cât ar trebui”, a adăugat managerul.





Dacă în alte judeţe ale ţării medicii se plâng că gărzile nu sunt remunerate corespunzător (55 de lei pe oră), ai noştri spun doar că sunt puţini şi fac faţă cu greu volumului de muncă la care sunt supuşi. „Ne confruntăm permanent cu un număr uriaș de pacienți, multă muncă. Este istovitor şi tocmai de aceea unii colegi au preferat să plece în mediul privat, decizie care a adus unele spitale în imposibilitatea de a-şi mai acoperi gărzile. Partea proastă este că, fără medic radiolog, pacienţii nu pot fi diagnosticaţi corect, iar aceasta este o mare problemă”, ne-a declarat un medic.