Ce vor face bolnavii la iarnă? Facturile la utilităţi îngenunchează Spitalul CF Port

În plus, a adăugat dr. Botezatu, mai există şi problema termenelor de plată la facturile de la utilităţi, în contextul în care nu toată lumea înţelege că unităţile sanitare au nişte reglementări specifice pe Legea 72, şi anume că plata se face la un termen de 60 de zile. Şi, da, într-un spital, facturile sunt mari, iar în cazul Spitalului CF Port, pentru fiecare clădire în parte, ele vor fi şi mai mari, când se va intra în sezonul rece.





Vor fi afectaţi oare, în aceste condiţii, bolnavii? Vor suferi de frig în saloane sau pe holuri? Până la momentul actual, directorul a spus că s-a străduit mereu să creeze toate condiţiile de cazare optime pentru pacienți, atât în ceea ce privește confortul termic, cât şi apa curentă. „Am făcut eforturi susţinute tot timpul, doar că nu ştiu în ce măsură vom reuşi să gestionăm evoluţia situaţiei pe viitor”, a mai spus managerul.





În altă ordine de idei, a precizat directorul, toată activitatea se desfăşoară cu deficit de personal. Totuşi, în ultimele luni s-a trecut de la un deficit de aproximativ 50% la 43%. Din acest motiv, unitatea sanitară organizează, în continuare, concursuri pentru posturile unice, pentru că trebuie să completeze ambulatoriul integrat, pe cele 28 de noi specialităţi.





Managerul Spitalului CF Port, dr. Iuliana Botezatu, spune că numai pentru două luni de vară, costurile la energie electrică s-au ridicat la peste 26.000 de lei. Asta ca să nu mai spunem că, în scurt timp, vremea se va răci, iar spitalul va trebui încălzit, condiţii în care cheltuielile vor exploda. „Situaţia noastră, de unitate multipavilionară cu trei incinte, nu face decât să ridice semne de întrebare serioase pe viitor referitor la valoarea consumurilor aferente utilităţilor din fiecare incintă. În plus, este vorba şi despre intensificarea activităţii medicale, datorită modernizărilor realizate în ultimii patru ani şi jumătate. Partea proastă este că nu avem posibilitatea de a realiza toate modernizările de care am avea nevoie, din lipsa banilor. De exemplu, la nivelul policlinicii CF, este nevoie de reabilitarea în întregime a reţelei termice şi de climatizare, dar nu am avut, până acum, fondurile necesare. Am tot încercat şi am reabilitat pe tronsoane ce am putut, în zonele cu cel mai mare deficit termic. Noi am solicitat cu ani în urmă la nivelul reţelei noastre sanitare, pentru că forul nostru tutelar este Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, printr-un memorandum comun, să fim sprijiniţi pentru plata utilităţilor, cu fondurile necesare. Până în prezent, însă, această iniţiativă nu a avut ecouri pozitive, drept pentru care în sarcina bugetului nostru cad şi aceste cheltuieli. Ca urmare, este posibil ca la iarnă să întâmpinăm o serie de dificultăţi, din mai multe motive. În primul rând, toată lumea ştie că sistemul sanitar, la modul general, este subfinanţat de 34 de ani. În al doilea rând, cum spuneam, noi nu avem sprijin financiar referitor la plata utilităţilor. Nu avem nicio subvenţie, nu am avut niciodată. În aceste condiţii, aceasta a fost şi rămâne o problemă, mai ales în condiţiile actuale, când facturile sunt într-o creştere exponenţială”, a precizat directorul.