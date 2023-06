Spitalul CF Constanţa a "renăscut" după 85 de ani! "Avem tot ce ne trebuie, doar personalul este insuficient"

Chiar dacă are un sediu nou, unde bolnavii vor beneficia de condiţii de cazare şi tratament la standarde europene, spitalul stă, încă, prost la capitolul personal. „De când sunt manager, de patru ani, noi am lucrat cu 50% din personalul din statul de funcţii. Ne-am descurcat acceptabil până la acest moment, dar la ce aflux de pacienţi anticipăm să avem de acum înainte, atât în Spitalul Port, cât şi la sediul de pe bulevardul 1 Mai, personalul este foarte aproape de a deveni insuficient. Cu alte cuvinte, suntem foarte dezavantajaţi de deciziile din ultimele ordonanţe de urgenţă şi încercăm să contracarăm efectele negative. În prezent, acestea ne pot dezavantaja puternic, prin blocarea concursurilor, pentru că noi avem şi un ambulatoriu integrat, unde avem multe specialităţi funcţionale, şi, categoric, avem o mare problemă legată de aceste concursuri. Avem oportunitatea de a crea acolo posturi unice, dar va trebui să facem eforturi substanţiale pentru atragerea personalului necesar suplimentar faţă de cel prezent”, a subliniat directorul instituției, dr. Iuliana Botezatu.







Pacienţii sunt trecuţi pe liste de aşteptare pentru intervenţiile chirurgicale



Cum spuneam, conducerea se aşteaptă la un aflux de pacienţi. Întrebat despre acest lucru, dr. Viorel Ispas ne-a declarat că spitalul are mulţi pacienţi pe lista de aşteptare, care abia aşteaptă să fie operaţi. „Unii sunt cu risc vital mare, cazuri ce trebuie rezolvate urgent şi nu mai suportă amânare. La acest moment, avem pe lista de aşteptare în jur de 60-70 de pacienţi, care aşteaptă să se redeschidă unitatea sanitară de un an şi jumătate. Ei suferă de boală venoasă cronică, varice, pentru by-pass-uri arteriale etc”, a explicat medicul. Legat de modernizarea spitalului, şeful secţiei de Chirurgie, dr. Cristel Anagnostu, a precizat că, atunci când a ajuns prima dată la Spitalul CF Port, în 2020, acesta arăta complet diferit, dar datorită eforturilor depuse de către managerul instituţiei şi de puţinii oameni care au crezut în viziunea sa, cu sprijinul Ministerului Transporturilor, s-a realizat renovarea totală a secţiei, plus a celei de ATI.











Prezent la evenimentul de inaugurare, secretarul general adjunct din cadrul Ministerului Transporturilor, Adrian Daniel Găvruța, a declarat următoarele: „Suntem la un moment important, este o investiție importantă și sunt mulţi oameni care s-au implicat în această lucrare. O lucrare binecuvântată de Dumnezeu și care sper să fie pentru constănțeni un lucru foarte bun. Am colegi de la Ministerul Transporturilor care s-au implicat, în perioada aceasta, să o susțină psihic și să o încurajeze pe doamna directoare, dar noi ne-am făcut datoria. Importanți sunt cetățenii acestui oraș, important este portul acesta. Domnul director al Portului Constanța s-a implicat, și dânsul, în această lucrare. Este o onoare prea mare pentru mine să tai panglica și vă mulțumesc. Am făcut mai multe vizite aici, în decursul lucrării, împreună cu alți colegi și constructorul. Am fost și noaptea, era un dezastru aici. Vedeam, așa, pas cu pas, cum evoluează, cum devine, efectiv, un spital, amplasat într-o locație minunată, important pentru sănătate, pentru tratare, pentru a avea o viață mai bună, în condiții bune și europene”.





„Inaugurăm un nou Spital Port, unde această clădire veche din 1938 a fost integral reabilitată, după ce, în prealabil, în decembrie 2021 am constatat starea sa avansată de degradare, având în vedere vechimea. Ca atare, am luat câteva decizii extrem de îndrăzneţe şi radicale, care au pornit de la reabilitare şi au ajuns inclusiv la lucrări de consolidare, de hidroizolaţie, de termoizolaţie. Absolut tot ce este, acum, în această clădire este nou: instalaţii sanitare, de gaze şi fluide medicale, toată clădirea are prize de oxigen, incintele, recompartimentările, uşile, ferestrele, absolut totul este nou-nouţ. Desigur, am avut grijă şi ca aparatura medicală din 2021 să fie, şi ea, reînnoită. În prezent, în Spitalul Port avem un număr de 63 de paturi de spitalizare, din care 15 aparţin secţiei de Anestezie-Terapie-Intensivă, iar restul de 48 aparţin secţiei de Chirurgie”, a precizat managerul unităţii sanitare, dr. Iuliana Botezatu. Aceasta a adăugat că investiţiile au costat în jur de şase milioane de lei.