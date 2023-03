Spitalul CF Port, condiții mai bune pentru pacienţi! "Trecea apa prin pereţi, când ploua afară"

„Aparatura o avem deja. Ne-au adus-o, dar nu o putem monta noi, pentru că, altfel, am pierde garanţia. Ce a stat în puterea noastră am rezolvat. Mai mult decât atât, de la începutul anului, ne-am apucat şi de lucrările de la demisol şi acum totul arată foarte bine. Aici au fost probleme până când ne-am apucat de reabilitarea clădirii. Trecea apa prin pereţi, când ploua afară. Era piscină acolo. Acum, totul este perfect uscat, am făcut hidroizolaţie exterioară, termoizolaţie exterioară. Eu consider că toate problemele pe care le-am avut cu clădirea le-am rezolvat aproape în totalitate. De asemenea, trebuie menţionat că în ansamblul funcţional al Spitalului CF Port intră şi clădirile anexe din spate, care vor intra, în etapa următoare, şi ele în reabilitare, întrucât nu mai corespund ca şi capacitate, ca amplasament, dimensiuni etc”, a declarat dr. Botezatu, pentru „Cuget Liber”.





Managerul a precizat că, în afară de lucrările din port, concomitent s-au desfăşurat lucrări la policlinica CF şi la clădirea de pe bulevardul 1 Mai. Între timp, s-a relocat farmacia, ea fiind mutată, după ani şi ani de zile, în spital, într-un spaţiu modern, reabilitat. „Într-un final, farmacia spitalului şi-a găsit locul în spital. Tot în policlinică, s-a continuat modernizarea pe partea de instalaţie electrică, o lucrare foarte mare de altfel. Totodată, am finalizat modernizarea compartimentului de Medicină Fizică- Recuperare- Fizioterapie şi ne-am apucat de sala de kinetoterapie. Cu alte cuvinte, vreau să transform un simplu cabinet de consultaţii de recuperare medicală într-un adevărat laborator de recuperare medicală, pe care am vrea să-l inaugurăm din această vară”, a adăugat directorul.





Menţionăm că lucrările la toate cele trei corpuri de clădire ale Spitalului CF Port au fost realizate din venituri proprii şi din bugetul de stat. La nivelul anului trecut, volumul investiţiilor de la bugetul de stat, susţine dr. Botezatu, a depăşit aşteptările din ultimii 50 de ani, pentru Spitalul CF Port. Anul acesta, majoritatea lucrărilor şi achiziţiilor se desfăşoară, în primul trimestru, din venituri proprii. În plus, unitatea sanitară a beneficiat şi de sprijinul celor de la CNAPMC SA, care o sponsorizează permanent. „Este o colaborare veche. Ne-au sponsorizat în fiecare an, de când sunt eu manager”, a mai spus dr. Botezatu.





Potrivit directorului unităţii sanitare, la momentul actual, lucrările sunt pe ultima sută de metri, urmând ca în scurt timp să fie montată şi aparatura medicală, toată nouă şi modernă.