Vești bune pentru pacienți! Clădirea din port a Spitalului CF Constanţa se redeschide după un an

Deci, practic, la nivelul Spitalului CF Port, s-a modernizat toată clădirea, instalațiile sanitare, cele termice, grupurile sanitare, incintele, tot ce se referă la suprafețele de pardoseli etc. Totodată, au avut loc o serie de lucrări de intervenție care au schimbat radical fața clădirii. După aceste renovări și reabilitări ale unității sanitare, s-a făcut și o recompartimentare a spațiului. Astfel, începând cu anul 2023, bolnavilor le vor fi puse la dispoziție 63 de paturi de Chirurgie generală, din care 15 pe secția de Anestezie-Terapie Intensivă (ATI). Desigur, atât spitalul, cât și policlinica au fost dotate între timp cu aparatură medicală nouă, de ultimă generație. Ca noutate, vor avea o linie completă de aparate de fizioterapie, de operații, mese de operație. În plus, radiologia digitală este deja avizată de CNCAN. În ceea ce privește compartimentul de fizioterapie, acesta redevine funcțional după 20 de ani. În acelaşi timp, s-a finalizat achiziția pentru aparatura la cabinetele de siguranță în transporturi. „Sperăm să putem face inaugurarea în cursul lunii ianuarie. În prezent, majoritatea lucrărilor au fost finalizate în procent de peste 93%, dar trebuie făcute și verificările de etanșeitate la instalațiile de gaze. De asemenea, mai trebuie să verificăm și aparatura care se află în conservare, în condițiile în care am fost în plin șantier vreme de un an”, a adăugat dr. Botezatu.





Potrivit directorului unității sanitare, dr. Iuliana Botezatu, în prezent, totul se află în faza în care mai trebuie finalizată încă o lucrare, ultima din acest an, de termoizolație exterioară, la nivelul demisolului, pentru care au fost deja demarate procedurile, în cursul acestei săptămâni. „Lucrăm cât putem de repede, dar trebuie, în egală măsură, să respectăm și sumele de investiții și concluziile experților tehnici, pentru că, la o clădire atât de veche, au fost probleme legate de expertiza tehnică pentru anumite obiective de investiții. La final, s-a demonstrat că putem face niște investiții, dar nu vom reuși să ne autorizăm. De ce? Pentru că ne-am dorit să avem aici o platformă pentru transportul pacienților de la nivelul mezaninului, pe interior, iar toate companiile care au venit pe la noi, timp de patru ani, au susținut că o pot executa. Din păcate, nu a executat-o nimeni, pentru ca, la final, conform ultimelor expertize, refăcute, pentru a nu știu câta oară, în noiembrie, să primim notă de constatare că, tehnic, nu se poate realiza, din cauza faptului că structura de rezistență a clădirii nu ne permite îndeplinirea exigențelor ISCIR. Drept urmare, suma alocată acestor lucrări a fost alocată altor lucrări, ce se pot executa tot în interesul confortului și siguranței din spital. Din păcate, este o clădire veche care nu permite intervenții pe partea de rezistență, dar am făcut tot posibilul pentru a le asigura bolnavilor cele mai bune condiţii”, a declarat managerul, pentru „Cuget Liber”.