Fructe care stimulează producția de hemoglobină

Anemia este o afecţiune care apare atunci când nu aveţi suficiente globule roșii sănătoase în corp, pentru a transporta tot oxigenul de care organismul uman are nevoie. Persoanele care primesc acest diagnostic se simt mereu obosite, fără energie, amețite și au respirația sacadată. De altfel, acestor oameni le este mereu frig, în special la mâini și la picioare. În unele cazuri, susţin specialiştii, anemia poate fi tratată cu o alimentație adecvată, dar numai dacă este diagnosticată la timp.Medicii spun că anemia este cauzată de lipsa fierului, a cărui absorbție este îmbunătățită de acidul ascorbic, binecunoscuta vitamină C.Pentru a preveni boala, puteţi consuma fructe bogate în vitamina C care pot ajuta la reglarea aportului de fier și, în cele din urmă, la creșterea hemoglobinei. De exemplu, susțin specialiștii, rodiile sunt bogate în fier, vitaminele A, C și E. Totodată, acidul ascorbic din rodie crește absorbția de fier și, în consecință, hemoglobina. Banana este bogată în fier și stimulează producția de hemoglobină. În plus, conține acid folic, o vitamină B care este esențială pentru producția de globule roșii, la fel ca şi mărul, care este o sursă bună de fier și de multe alte substanțe nutritive necesare pentru producția de hemoglobină. De asemenea, prunele sunt bogate în vitamina C și fier, esenţiale pentru creșterea hemoglobinei, dar și în magneziu, care ajută la gestionarea transportului de oxigen în organism.