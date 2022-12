Fructe și legume care au grijă de sănătatea pielii voastre

Pielea este o reflectare a stării de sănătate, de aceea este indicat să aveți mare grijă de ea. La ora actuală, există cercetări care sugerează că vitaminele, carotenoidele și flavonoidele din unele fructe și legume au proprietăți antioxidante. Nu uitați, însă, că, în cazul oricărei probleme a pielii, este important să consultați un dermatolog. Știați că unele fructe și legume aplicate direct pe piele pot fi extrem de benefice? De exemplu, susțin specialiștii, avocado este un fruct căruia i se atribuie proprietăți benefice, nu doar în alimentație, ci și în cosmetică. Unele studii asociază consumul de avocado cu o calitate îmbunătățită a dietei, aportul de nutrienți benefici și riscul redus de sindrom metabolic. Utilizarea pulpei de avocado ca mască facială este chiar celebră, întrucât conținutul său de grăsimi sănătoase contribuie la hidratarea pielii. Mărul, deși nu este unul dintre cele mai folosite fructe în îngrijirea pielii, are multe beneficii. Conținutul ridicat de compuși fenolici și activitatea antioxidantă a cojii de măr indică faptul că poate oferi beneficii pentru sănătate. Așa că puteți profita de coaja de măr pentru a tonifica și curăța pielea. Folosiți coaja de parcă ar fi un șervețel demachiant, apoi, clătiți-vă fața cu apă, astfel încât să nu fie lipicioasă. La rândul său, castravetele este foarte util atunci când vă treziți cu fața sau pleoapele umflate. În plus, are un efect calmant asupra iritațiilor pielii și reduce inflamația.