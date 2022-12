Trandafirul japonez aduce numai beneficii podoabei capilare

Puțini oameni știu că, datorită compoziției sale, trandafirul japonez este folosit pentru hidratarea și revitalizarea părului. Specialiștii susțin că acesta se remarcă în cosmetică grație antioxidanților. Potrivit unui studiu, extractele din această plantă conțin flavonoide, pe lângă acid galic și alcooli. În plus, oferă cantități mici de micronutrienți, cum ar fi: calciu, fier, fosfor, azot, vitamina C, vitamina B1 și B2. În prezent, extractele sale sunt asociate cu anumite beneficii pentru sănătatea podoabei capilare, precum stimularea creșterii sănătoase, hidratarea și eliminarea excesului de grăsime. Ce spune știința despre acest lucru? Una dintre principalele aplicații ale trandafirului japonez este promovarea creșterii sănătoase a părului. Extractele sale sunt asociate cu reducerea căderii în exces a părului. Un studiu american a arătat că ingredientul activ din Hibiscus rosa-sinensis are capacitatea de a stimula creșterea părului. Cu toate acestea, trebuie menționat că cercetarea a fost făcută pe animale. Prin urmare, sunt necesare studii care să demonstreze același efect la om. De asemenea, polifenolii conținuți de trandafirul japonez sunt legați de controlul mătreții. Potrivit altor cercetări, capacitatea sa antifungică ajută la inhibarea dezvoltării ciupercii, iar datorită concentrației sale interesante de compuși bioactivi, trandafirul japonez are un efect astringent asupra scalpului. Pe scurt, aplicarea sa locală ajută la reglarea pH-ului și reduce producția de grăsime în această zonă. Rezultatul? Un păr curat și sănătos.