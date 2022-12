Portocalele amare, recomandate dacÄƒ vreÈ›i sÄƒ daÈ›i jos cÃ¢teva kilograme

Mai întâi, tăiați portocalele în jumătăți sau în felii (cu tot cu coajă). Puneți un litru de apă într-o oală și fierbeți. Când apa clocotește, adăugați portocalele amare, pe care le lăsați în oală la fiert aproximativ zece minute. Primele cinci minute, oala trebuie să fie fără capac, iar celelalte cinci cu capac. Opriți focul și așteptați câteva minute. Strecurați cu grijă și beți acest lichid de mai multe ori pe zi, cu moderație și de preferință la cele trei mese principale. De asemenea, puteți profita de această băutură între mese, cu sau fără o gustare. Nu este recomandat să adăugați zahăr sau îndulcitori, iar dacă urmează să mergeți la sală sau la alergare, puteți adăuga un strop de miere.

Portocala amară este o încrucișare între grapefruit și mandarină și este folosită des atât în scopuri culinare, cât și medicinale. Acest fruct are dimensiune mică și coaja aspră și groasă. În interior, are în jur de zece segmente de pulpă, care adăpostesc semințe alungite și albe. De obicei, ele sunt folosite pe post de condiment datorită gustului lor intens. Sucul se adaugă în cocktailuri, sosuri, gemuri și alimente sărate, dar are și aplicații medicinale. Totodată, portocala amară poate fi folosită și ca mirodenie, precum și la prepararea dulcețurilor și a lichiorurilor. Cert este că ea oferă o serie de beneficii indiferent de modul în care este consumată. Pentru slăbire, însă, este recomandată infuzia, pentru care aveți nevoie de patru portocale tăiate în jumătate de litru de apă.