Terapia fotodinamică, de mare ajutor în tratarea afecţiunilor dermatologice

După efectuarea acestor pași, zona este tratată cu tipul de lumină necesar, care va depinde de tipul de leziune care urmează să fie tratat. După cum am menţionat deja, nu este un tratament invaziv, adică nu necesită intervenții sau incizii în piele. În ciuda acestui fapt, trebuie să țineţi cont de faptul că celulele sunt deteriorate. Deși cele mai afectate celule vor fi cele ale țesutului bolnav, procedura nu le va afecta doar pe acestea. O anumită cantitate de fotosensibilizant poate afecta și zona din jurul leziunii. Prin urmare, după terapia fotodinamică, zona poate fi iritată și inflamată. În acest caz, pacientul poate simți durere și arsură atunci când primește tratamentul.





Terapia fotodinamică este un tratament folosit în dermatologie, adică este folosit în problemele pielii, procedura constând în administrarea unui compus fotosensibil în zona ce se dorește a fi tratată, adică o substanță deosebit de sensibilă la lumină. Apoi, se așteaptă o perioadă de timp. Potrivit dr. Irina Anghelescu, celulele care trebuie deteriorate acumulează această substanță. Ulterior, zona tratată este iluminată cu o sursă de lumină laser. Prin iluminarea acestei zone, se activează substanța fotosensibilă administrată, iar când acest lucru are loc, se produce un stres oxidativ în celulele care au absorbit-o. Urmează moartea celulelor modificate, care au fost ținta tratamentului. „Pacienţii trebuie să ştie că acesta este un tratament selectiv, ceea ce înseamnă că atacă doar celulele anormale selectate. Mai departe, celulele modificate au o capacitate mai mare de a capta și acumula acest material fotosensibil. În plus, îl elimină mai lent. În general, terapia fotodinamică este utilizată în diferite patologii ale pielii, dar este utilă, în special, în bolile în care celulele sunt modificate genetic, adică în leziuni precanceroase şi canceroase. Unele dintre problemele obișnuite tratate prin această procedură sunt următoarele: keratoze actinice, carcinom bazocelular, acnee, rozacee, fotoîmbătrânirea pielii etc. Cum se realizează procedura? Înainte de a începe, zona tratată trebuie curățată. Trebuie să fie o curățare profundă, așa că uneori sunt necesare proceduri oarecum agresive. Odată ce pielea este pregătită pentru a fi tratată, fotosensibilizatorul va fi aplicat pe zonă. În funcție de cel folosit în tratament, durata de așteptare poate varia de la 30 de minute la câteva ore. Apoi, zona va fi acoperită cu un pansament. Acest lucru este foarte important pentru ca substanța aplicată să nu reacționeze cu lumina. Mai târziu, pansamentul este îndepărtat și zona se spală din nou cu apă și săpun pentru a îndepărta orice exces de fotosensibilizant”, a precizat medicul.