AsiguraÈ›i-vÄƒ porÈ›ia zilnicÄƒ de legume È™i fructe È™i veÈ›i fi sÄƒnÄƒtoÈ™i!

Apoi, pe lângă faptul că este cel mai puternic antibiotic natural, usturoiul trebuie consumat zilnic şi datorită abilităţii de alcalinizare extraordinară. Studiile arată că el are capacitatea de a susţine sănătatea cardiovasculară şi pe cea a sistemului imunitar, prin diminuarea presiunii arteriale, curăţarea ficatului şi lupta împotriva afecţiunilor.





De asemenea, ardeiul iute este unul dintre cele mai alcalinizante alimente, fiind cunoscut pentru proprietăţile sale antibacteriene. La rândul său, reprezintă o sursă bogată de vitamina A, contracarând cu succes radicalii liberi, care determină apariţia stresului şi a bolilor. Ultimele, dar nu şi cele din urmă, sunt lămâile, care ar putea fi cele mai alcalinizante alimente dintre toate. Experţii spun că lămâia este un dezinfectant natural şi poate ameliora puternic hiperaciditatea şi afecţiunile legate de un virus, cum ar fi în cazul unei răceli, al unei tuse sau al arsurilor stomacale.





Oamenii ar trebui să fie conștienți de faptul că fructele şi legumele nu trebuie să lipsească din alimentaţia lor de zi cu zi, dacă vor să fie sănătoși. Astăzi vom vorbi despre legumele crucifere, care sunt foarte recomandate pentru alimentaţia cotidiană: broccoli, varză, conopidă sau varză de Bruxelles etc. Spre exemplu, varza roşie conţine vitamina A, B, C, E şi K, toate mineralele şi până la 25% proteine. Broccoli conţine 35% proteine, vitamina A, B, C, E și K, toate mineralele, aminoacizi şi antioxidanţi. Specialiştii vă recomandă să mâncați cât mai multă verdeaţă, cum ar fi: varza creaţă, sfecla mangold, frunze de napi şi spanac. De exemplu, spanacul conţine multă vitamină K şi mulţi folaţi, minerale, fitochimicale, antioxidanţi şi fibre, ajutând la îmbunătăţirea digestiei şi chiar a vederii.