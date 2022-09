Laptele de cocos, extrem de benefic pentru sănătate

Pe lângă toate acestea, medicii susțin că are efecte benefice asupra bolilor de rinichi, în special în litiaza şi microlitiaza renală (pietre la rinichi sau nisip). Pe deasupra, prin conţinutul de molecule grase de bună calitate şi prin proprietăţile de scădere a stresului oxidativ, nuca de cocos reduce colesterolul din sânge şi scade radicalii liberi. Spre exemplu, apa de cocos şi bananele conţin cantităţi mari de potasiu care reglează și menţin sănătatea celulelor şi producţia acestora de energie în mod natural. Pentru a prepara o licoare benefică pentru organism aveţi nevoie de: jumătate de cană de apă de cocos, jumătate de cană de lapte de cocos, o jumătate de banană coaptă şi o jumătate de portocală. Amestecaţi toate ingredientele într-un blender şi consumaţi produsul obţinut în stare proaspătă.





Vouă vă place laptele de cocos? Dacă nu ați consumat până acum așa ceva, poate că ar trebui să începeți să o faceți, pentru că această băutură este extrem de bogată în vitaminele C, E, B1, B3, B5, şi B6, dar şi în fier, zinc, sodiu, calciu, magneziu, fosfor, acid lauric - substanţă regăsită în laptele matern. În plus, are acizi graşi esenţiali, ajută imunitatea, este detoxifiant, accelerează arderea grăsimilor, protejează inima, menţine sănătatea glandei tiroide, ajută la secreţia de insulină, menţine sănătatea sistemului nervos. De asemenea, laptele de cocos este foarte bogat în albumină, aceasta stimulând funcţiile ficatului şi regenerarea celulelor hepatice. Astfel, este indicat celor cu suferinţe hepatice, prevenind bolile şi având totodată acţiune anticancerigenă şi de scădere a stresului oxidativ.