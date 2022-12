Un an de la incendiul de infern de pe strada Nicolae Grindeanu. "Încă tresar la orice zgomot ce se aude în noapte!"

Georgiana Dumitru este una dintre locatarele blocului de pe strada Nicolae Grindeanu. În noaptea de 15 spre 16 decembrie era acasă doar cu cei doi copii, de 8, respectiv 3 ani, când a trezit-o o bătaie puternică în ușă, după ora 1.00. „Îi mulțumim părintelui Banu, căruia îi datorăm tot, nu știu ce s-ar fi putut întâmpla dacă nu era el. Dormeam cu copiii, nu am auzit nimic, flăcările cuprinseseră deja toată parcarea. Când am auzit bătaia în ușă, am vrut să aprind lumina pe hol, am constatat că nu mai aveam curent. Am aprins lanterna de la telefon și, când am deschis, erau părintele Banu și mai mulți vecini. «Arde tot, ieșiți repede!», mi-a zis! Primul lucru pe care l-am făcut atunci – nu știu, nu pot să-mi explic gestul! – a fost să-l sun pe soț, care era plecat la muncă în străinătate. Mi-a zis să mă calmez, să îmbrac copiii și să ies din casă. Am intrat în bucătărie, atunci am văzut că era neagră de fum. Intra fum pe gura de aerisire de la baie, de lângă dormitor deja. Am luat copiii din pat, le-am pus gecile pe ei, i-am încălțat cu ceva și am ieșit. Am urcat la etajul superior, nu știam unde merg, dar mă gândeam că vom găsi o ușă deschisă. Ne-am strâns vreo 15 persoane la un vecin, dar nici acolo nu se putea sta. Intra fum peste tot. Nu puteam coborî, trebuia să găsim altă soluție. Am sunat o vecină de la tronsonul 4, ei erau deja evacuați. Dar s-a întors soțul ei să ne ajute să coborâm pe la ei. Singura soluție era să ne refugiem pe acoperiș, dar era frig, nu puteam să țin copiii în noapte, pe acoperiș. Așa că am sărit din balconul vecinului pe acoperișul de la tronsonul 4, iar de acolo, pe terasa vecinului care se întorsese să ne ajute. Am sărit de la vreo doi metri înălțime, noroc că era un zid de care am putut să ne ajutăm. Mai întâi au fost coborâți copiii, apoi femeile, iar la sfârșit bărbații au sărit.





Copilul de 3 ani nu a înțeles foarte bine ce se întâmpla. Dar băiatul mare a făcut atac de panică. A început să țipe că nu poate să sară, că vom muri. Nu știu de unde am avut puterea, calmitatea să acționez. Abia a doua zi am conștientizat prin ce am trecut și ce se putea întâmpla. În toiul nopții, într-un zgomot infernal, cu sirenele care se auzeau, am sărit cu copiii de pe acoperiș, vreo doi metri. Dar am ieșit, am scăpat cu toții cu viață. Din 250 de familii, dintr-un incendiu care amenința să cuprindă tot, au fost zero pierderi de vieți omenești! Când mi-au luat declarația cei de la Pompieri, asta îmi spuneau și ei...”, își amintește, încă vizibil marcată de suferință, Georgiana Dumitru.





A trecut un an de atunci. Un an cu bucuria că au scăpat cu viață, dar cu multe greutăți. „Atunci nu au mai fost sărbători. Am stat o săptămână la o cumnată, apoi ne-am mutat într-un apartament pus la dispoziție. Mă întrebau copiii de ce nu mai avem brad, unde sunt jucăriile lor, de ce nu pot să meargă acasă. Abia peste trei luni am putut să ne întoarcem acasă și să refacem tot. Spălat tot, aruncat multe lucruri, zugrăvit și altele. Plus, a trebuit să facem ore de consiliere psihologică pentru a trece peste traumă. Nici acum nu putem spune că am depășit momentul... Au fost nopți întregi în care nu puteam dormi, zile în care nu mâncam. Și astăzi tresar la orice zgomot, ies pe casa scării, ascult să îmi dau seama ce se aude...”, a mai mărturisit Georgiana Dumitru.





După cum spuneam, blocul a fost refăcut. Oameni de bine au făcut donații, iar banii au fost folosiți pentru refacerea izolației și fațadelor, pe lângă care au contribuit și locatarii, bineînțeles. Iar la interior, fiecare și-a reconstruit viața cum a putut. Dar teama încă a rămas.



Slujbă de sfințire organizată la bloc, astăzi





Cu toate acestea, cu toții sunt hotărâți să se bucure de sărbătorile de iarnă de anul acesta și pentru anul trecut. „Am împodobit casa încă de la Sfântul Andrei. Le-am făcut copiilor cel mai mare brad de Crăciun și am pus unul și pe casa scării, să ne reamintească tuturor să ne bucurăm că am depășit cu viață cumpăna prin care am trecut”, a mai afirmat constănțeanca.



Cu sprijinul părintelui Claudiu Banu, locatar al imobilului, în blocul de pe strada Nicolae Grindeanu va fi organizată vineri, 16 decembrie, o slujbă de sfințire. „A fost o ispită peste care trecem. Învățăm să trecem, cu credință, cu nădejde în Dumnezeu, cu dragoste unii față de alții. Sunt greutăți în viața omului pe care omul trebuie să le treacă. Din toată experiența asta trebuie să învățăm să fim mai puternici, cu mai multă credință și mai multă nădejde în Dumnezeu. S-a reparat blocul și vine și Crăciunul, o sărbătoare importantă, dorim să marcăm lucrul acesta, să închidem acel capitol trist, să începem un nou capitol luminos, optimist, ca un cadou de Crăciun. Dacă anul trecut nu am avut Crăciun, anul acesta să ne bucurăm de această sărbătoare. Căci anul trecut, niciunul dintre cei din bloc nu am avut o sărbătoare așa cum se vine. Pentru toți a fost umbrit. Dar anul acesta este cu multă speranță și mult ajutor din partea oamenilor, căci datorită multor oameni de bine am ajuns la momentul acesta, ca fiecare dintre noi să stăm în siguranță la casele noastre”, a afirmat părintele Claudiu Banu.







Autorul a fost condamnat la trei ani și patru luni de detenție într-un centru



Minorul acuzat de producerea incendiului la blocul de locuințe de pe strada Nicolae Grindeanu din Constanța, în urma căruia 94 de apartamente și 37 de autoturisme, parcate la subsolul și în proximitatea blocului, au fost distruse, a fost condamnat. Judecătoria Constanța a decis ca inculpatul minor să fie internat într-un centru de detenție pe o perioadă de 3 ani și 4 luni, pentru săvârşirea infracţiunilor de distrugere, vătămare corporală din culpă și evadare. Decizia Judecătoriei Constanţa nu este definitivă. Suspectul a recunoscut în fața instanței că a dat foc unor recipiente găsite în parcarea subterană a blocului de la numărul 6, de pe strada Nicolae Grindeanu. Ulterior, în cadrul anchetei, s-a dovedit că băiatul avea tulburări de comportament și ADHD, mama afirmând că „l-a scăpat din mână și nu mai avea ce să-i facă”.





Cât privește pagubele produse, instanța de judecată a constatat că „în cauză există un număr de peste 100 de persoane constituite părți civile, latura civilă fiind de altfel disjunsă raportat la probatoriile ce urmează a se administra, însă producerea distrugerilor și degradărilor a fost dovedită prin materialul probator administrat în cursul urmăririi penale, în ceea ce privește tipicitatea obiectivă a faptei”.





250 de familii au fost evacuate atunci, în toiul nopții, din calea flăcărilor care amenințau să le distrugă tot avutul. Familii care au fost nevoite ca, în prag de sărbători, să își caute adăpost, care pe la rude sau prieteni, care prin apartamente puse la dispoziție de oameni cu suflet mare. În anul care s-a scurs, oamenii au încercat pe cât au putut să-și refacă apartamentele distruse de fumul înnecăcios și de flăcări; mai mult, încă încearcă să depășească teroarea prin care au trecut în acele momente. Ușor, ușor, pereții au fost refăcuți. Fațada principală a fost zugrăvită, s-a început lucrul și la cea dinspre curtea interioară și se lucrează de zor la refacerea izolației din parcarea care a fost distrusă de flăcările devastatoare. Dar oamenii încă trăiesc cu teamă și tresar la orice zgomot aud în noapte...