Credincioşii ortodocşi au păşit în cea mai minunată săptămână din an. "Împărţiţi momentele frumoase şi cu cei nevoiaşi!"

Preotul paroh al Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Mina”, Claudiu Banu, spune că postul sfintelor Paşti este cel mai lung post din anul bisericesc. El este de părere că, în perioada Postului Mare, care este un post aspru, dar foarte important pentru minte, oamenii trebuie să ştie că, cu cât este mai aspru pentru trup, cu atât se deschid mintea şi inima în a-l cunoaşte mai bine pe Dumnezeu.



„Este dureros să vezi sărăcia în care se află unele familii”



„La fiecare mare sărbătoare, foarte importantă este Sfânta Împărtăşanie, care este centrul credinţei noastre, centrul a tot ceea ce facem. Curăţenia de Paști este, şi ea, importantă. Apoi, românii, prin tradiţia lor, fac foarte multe bucate, dar, cu toate acestea, este recomandat ca postul să meargă până la final, până în noaptea de Paști. Nimeni nu trebuie să îşi strice postul. Bucatele se vor gusta abia după noaptea de Înviere, după ce se stă la slujbă şi se ia lumină. Foarte important, momentele frumoase să le împărţiţi şi cu cei nevoiaşi. În acest sens, de curând, tocmai ce am încheiat o campanie începută la data de 1 martie, în urma căreia am reuşit să ducem cinci tone de alimente la aproximativ 3.000 de locuitori din judeţul nostru. În această campanie, realizată cu ajutorul sponsorilor şi credincioşilor, un ochi a plâns şi altul a râs. De ce? Pentru că am văzut bucuria multor copii, care, atunci când primeau o sticlă de iaurt, şi-o puneau la inimă şi beau cu drag din ea şi pachetele alimentare au fost de real folos pentru familiile lor. Pe de altă parte, este dureros să vezi neputinţa, sărăcia în care se află aceste familii şi, din păcate, copiii sunt victime, pentru că sărăcia este cumplită. Am găsit case în care masa de prânz era o bucată de pâine uscată. A fost cutremurător, dar noi sperăm ca prin acest proiect să fi adus mângâierea acestora şi o bucurie, acum în prag de sărbători”, a declarat părintele Claudiu Banu.





În această săptămână, a adăugat el, cu toţii suntem implicaţi în cel mai frumos proiect, proiectul pentru mântuire, pentru că ne aflăm în săptămâna patimilor, o săptămână de rugăciune.





Pentru cei care vor alege Biserica „Sfântul Mare Mucenic Mina” din parcul Tăbăcărie, aceştia trebuie să ştie că programul liturgic constă în Denii zilnice, până miercuri, 20 aprilie. În Joia Mare, pe 21 aprilie, începând cu ora 9:00, preoţii vor săvârşi Sfânta Liturghie, iar de la ora 17:00, Denia celor 12 Sfinte Evanghelii. În ziua de vineri sau Vinerea Mare (22 aprilie), de la ora 12.00, credincioşii sunt aşteptaţi, cu mic, cu mare, la scoaterea Sfântului Epitaf, când se poate trece pe sub masă, după care urmează, de la ora 17.00, Prohodul Domnului. Dacă aveţi copilaşi, în acest caz, sunteţi aşteptaţi la biserică sâmbătă, 23 aprilie, începând cu ora 08.00, pentru a-i împărtăși. Cea mai importantă zi a săptămânii este cea de duminică, 24 aprilie, când, în noaptea de Înviere, după ora 00:00, veţi avea ocazia de a primi Sfânta Lumină şi de a asista la slujba de Înviere, urmată de Sfânta Liturghie de Paști. Pentru cei care reuşesc să se trezească până la prânz, ei pot participa duminică, de la ora 12.00, la slujba specială de Paști cu rostirea Sfintei Evanghelii în 12 limbi vorbite. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți!





Anul acesta, Paştele ortodox pică în ziua de duminică, 24 aprilie, zi în care credincioşii sărbătoresc Învierea Domnului Nostru, Iisus Hristos. Cei care au ţinut post în acest timp ştiu că postul Sfintelor Paşti este cel mai lung şi cel mai aspru dintre toate posturile, cunoscut şi sub denumirea de Postul Mare. Religia spune că, dacă postiţi numai de la bucate şi nu lăsaţi deoparte şi păcatele, este inutil a-l mai ţine. De fapt, postul cel adevărat este înstrăinarea de răutăţi, înfrânarea limbii, abandonarea mâniei, îndepărtarea de pofte, de clevetire, de minciună, de jurământul mincinos şi nu numai. Postul, după cum zicea Sfântul Isaac Şirul, este calea sfântă a lui Dumnezeu şi temelie a toată virtutea. Aşadar, dragi creştini, lăsaţi-l pe Hristos să intre în casa sufletului vostru, în adâncul fiinţei voastre şi să refacă frumuseţea cea pierdută. Asta pentru că El iubeşte, iartă, mângâie, alină, sare în ajutor tocmai atunci când sunteţi mai singuri, mai încercaţi de viaţă ori mai neajutoraţi. În concluzie, în aceste zile sfinte, de mare însemnătate, rugăciunea trebuie să reprezinte oxigenul vieţii sufleteşti.