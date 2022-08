Papaya nu este doar un fruct extrem de sănătos, dar el a fost chiar numit „fructul îngerilor”. Acesta are o consistenţă untoasă şi este foarte bogat în betacaroten, grăsimi de bună calitate, fibre şi vitamine. În acelaşi timp, şi seminţele au o concentraţie mare de nutrienţi activi, acizi graşi omega, antioxidanţi, enzime şi substanţe cu puternice efecte antibacteriene şi vermifuge. Totodată, precizează site-ul sfatnaturist.ro, acest fruct este bogat în papaină, o enzimă eficientă împotriva afecţiunilor stomacale şi intestinale, de la expulzarea paraziţilor, la atenuarea simptomelor sindromului de colon iritabil. Papaina este mai concentrată atunci când fructul este mai crud. Specialiştii susţin că papaya ajută la înfrumuseţarea şi întinerirea pielii. Totodată, acest fruct ajută la prevenirea arsurilor solare şi a cancerului de piele, datorită conţinutului bogat în beta-caroten, vitamina C şi licopen. În urma unui studiu, s-a folosit suplimentarea cu licopen, vitamina C şi alţi antioxidanţi pentru o perioadă mai lungă şi s-a observat că s-a redus roşeaţa pielii după expunerea la soare, ridurile s-au redus vizibil, iar pielea a devenit mult mai strălucitoare. Totodată, papaya mai este recunoscută şi pentru ajutorul dat în accelerarea proceselor de cicatrizare a rănilor şi în vindecarea postoperatorie. În plus, se spune că ar reduce riscul de apariţie a cancerului, asta datorită conţinutului său bogat în antioxidanţi, fructul fiind un remediu eficient împotriva diferitor tipuri de cancer.