Fructe care vă ajută să vă mențineți silueta

De fiecare dată, după o masă îmbelșugată este recomandat să mâncați puțin ananas ca să nu vă îngrășați. De ce? Pentru că datorită conținutului mare de fibre și bromelaină, ananasul ajută organismul să elimine toxinele și să scadă în greutate. Cine nu vrea să aibă un abdomen plat va consuma și alte fructe, care vă vor ajuta să reglațitermic activitatea organismului. Prin acest mecanism obțineți următoarele beneficii: se ard grăsimile, se susține activitatea normală a intestinelor și se elimină toxinele, unele fructe ajută chiar la eliminarea lipidelor sau previn inflamarea stomacului. În plus., datorită flavonoizilor, puteți arde grăsimile și slăbi.De exemplu, puteți consuma fructe feliate la micul dejun, ca suc natural sau într-o salată la prânz. Oricum, ele vă oferă vitamine și minerale și vă mențin tonusul în fiecare zi. Conform unui studiu, merele verzi au foarte multe vitamine și polifenoli, dar foarte puțini carbohidrați. Multă lume crede că bananele îngrașă, dar nu este așa.De fapt, este recomandat să mâncați o banană în fiecare zi, mai ales dimineața sau noaptea. Ele conțin mult potasiu și ajută organismul să-și echilibreze nivelul de sare. Astfel, veți lupta împotriva retenției de apă și vă veți simți mai ușor. Papaya, pe lângă conținutul bogat în vitamina C, are și proprietăți antiinflamatorii extraordinare, care ajută la detoxifierea intestinelor, eliminarea toxinelor, la îmbunătățirea digestiei și la echilibrarea întregului organism, în general. Consumul de suc de lămâie, într-un pahar cu apă plată este o băutură tonică, simplă, care contribuie la detoxifierea organismului, la eliminarea toxinelor și la arderea grăsimilor.