Neuroterapia îmbunătăţeşte sănătatea psihică şi ajută pacienţii cu depresie

Neurofeedback-ul sau neuroterapia reprezintă, la ora actuală, o evoluţie în domeniul sănătăţii, fiind o procedură neinvazivă care măsoară undele cerebrale şi le oferă în timp real un răspuns legat de activitatea cerebrală. Scopul este acela de susţine funcţionarea eficientă a creierului prin condiţionare operantă şi motivare productivă.Această tehnică foloseşte instrumente electronice pentru a ajuta pacientul să conştientizeze anumite procese fiziologice care se petrec în corpul său şi de care nu este conştient. Practic, precizează psihologul clinician Silviu Axelerad, se obţine un control voluntar asupra unor funcţii din corp, care, în general, sunt involuntare. „Neuroterapia poate îmbunătăţi sănătatea psihică, atenţia, concentrarea, somnul şi chiar poate stimula abilităţile sportive şi efectuarea activităţilor cotidiene.Nu este un concept nou în domeniul medical, reprezentând de câteva decenii obiectul studiului de cercetare medicală. În zilele noastre, depresia este o problemă majoră care se întâlneşte foarte des în rândul populaţiei şi reprezintă una dintre principalele cauze de dizabilitate la nivel mondial, cu peste 300 de milioane de persoane afectate. Pe lângă impactul negativ pe care îl are asupra calităţii vieţii oamenilor, este de asemenea strâns legată de numeroase afecţiuni psihice, precum şi un număr mare de afecţiuni medicale, dintre care şi boli neurologice. În acest sens, neuroterapia este considerata una din procedurile minte-corp existente care pot să ajute şi să repare legătura dintre intervenţiile fiziologice şi psihologice. În plus, constituie o tehnică încurajatoare pentru scăderea simptomelor întâlnite în depresie”, a precizat specialistul.El a adăugat că unul dintre cele mai importante avantaje al neurofeedback-ului este faptul că nu conţine medicamente, ceea ce face această terapie o alegere excepţională pentru pacienţii care suferă de depresie, deoarece ei pot obţine o ameliorare a simptomelor pe termen lung, printr-o metodă uşoară. Un alt lucru notabil este susţinut prin faptul că simptomele care însoţesc depresia pot fi abordate cu ajutorul neurofeedback-ului, iar aici putem menţiona problemele comportamentale, insomnia, lipsa de concentrare şi anxietatea.În literatura de specialitate este menţionat faptul că neurofeedback-ul ajută şi pacienţii cu tulburări compulsive, oferind o alternativă ideală la tratamentele invazive, cum ar fi medicamentele. În acelaşi timp, reprezintă un tratament eficient care are drept scop reducerea intensităţii şi frecvenţei simptomelor legate de tulburările obsesiv-compulsive întâlnite la pacienţi.Totodată, aceasta poate să ajute bolnavii să dobândească un control perfecţionat al modului de gândire şi al tiparelor de comportament, astfel că ei reuşesc să obţină o calitate a vieţii mai bună. În concluzie, neurofeedback-ul antrenează zonele creierului conectate cu controlul emoţional, oferă un feedback direct despre cât de bine funcţionează şi ajută creierul să se poată autoregla. Practic, prin mai multe sesiuni de neuroterapie, creierul învaţă să lucreze cu toate aceste informaţii noi şi va obţine, astfel, reducerea simptomelor cu beneficii permanente.