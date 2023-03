Iată care este diferența între un coș și herpesul labial

Deși sunt probleme ale pielii foarte diferite, coșurile și herpesurile labiale pot avea simptome asemănătoare. Potrivit specialiștilor, coșurile sau punctele negre apar atunci când un por este blocat din cauza uleiului și acumulării de celule moarte. Bacteriile care se află pe piele produc o infecție. Cu puțin timp înainte de a apărea la suprafață, coșul poate fi simțit ca un mic nodul sub piele și se manifestă apoi sub forma unei umflături roșii. După câteva zile, apare un punct cu puroi. Ele pot apărea aproape oriunde pe pielea feței: frunte, nas, obraji și chiar în jurul buzelor. În această ultimă locație seamănă foarte mult cu herpesul. Atenție! Coșurile nu trebuie stoarse, deoarece bacteriile pot fi dispersate. Totodată, orice infecție cauzată de virusul herpes simplex (HSV) se numește herpes. Acesta poate afecta diferite zone ale corpului, mai ales membranele mucoase. Herpesul labial se poate transmite prin salivă sau prin contactul cu persoane infectate.Deși nu provoacă întotdeauna focare, se manifestă sub forma uneia sau mai multor vezicule roșii. O modalitate de a face diferența dintre un coș și herpesul labial este aspectul acestuia din urmă. Herpesul se poate forma pe buza superioară, dar apare și în jurul gurii, sub buza inferioară sau între gură și nas. În ceea ce privește simptomele, el este ușor dureros și provoacă senzația de arsură chiar și înainte de apariție. Veziculele se vor sparge, iar lichidul va curge. Apoi se va forma o crustă, care ulterior va cădea. Când apare, herpesul este limpede, cu un ton sidefat, în timp ce coșul este mai degrabă roșu, ca o iritație. Apoi, herpesul devine gălbui. La maturitate, coșul prezintă, însă, un punct alb.