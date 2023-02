Uleiuri recomandate pentru tratarea afecțiunilor pielii

Multe persoane nu sunt conștiente de efectul benefic al unor uleiuri. De exemplu, susțin specialiștii, uleiul de migdale are o formulă blândă pentru piele și o aromă plăcută, fiind considerat unul dintre cele mai folosite uleiuri purtătoare. Acesta conține acizi grași poli și mononesaturați, acidul oleic fiind compusul principal. Datorită proprietăților sale hidratante, antiinflamatoare și curative, are o lungă istorie terapeutică și cosmetică. Studiile de specialitate au demonstrat că, în plus, are proprietăți emoliente și cicatrizante care sunt folosite pentru a îmbunătăți tenul și nuanța pielii. Tocmai de aceea, este ideal pentru amestecarea uleiurilor esențiale, precum uleiul de arbore de ceai, lavandă, lămâie sau rozmarin.Totodată, aplicarea sa pe piele ajută la ameliorarea simptomelor de psoriazis, a arsurilor, a eczemei și a acneei. La rândul său, uleiul de jojoba este bogat în acizi grași, vitamina E și vitamina B și se remarcă prin calitățile sale emoliente și antioxidante, fiind ideal pentru calmarea pielii și protejarea acesteia împotriva diferiților factori externi care o deteriorează. În plus, are efecte pozitive asupra sănătății pielii, este antiinflamator, antioxidant și vindecător. La fel ca și alte uleiuri purtătoare, uleiul de măceșe are un conținut mare de acizi grași, vitamina E și vitamina C, putând fi folosit ca adjuvant împotriva afecțiunilor cutanate. De asemenea, combinat cu uleiuri esențiale precum uleiul de arbore de ceai, eucalipt sau mentă, poate ajuta la prevenirea și tratarea infecțiilor pielii.