Dede Perodin și echipa sa rămân la "cârma" Sindicatului Liber al Navaliștilor din SNC

În raportul de activitate, Dede Perodin a subliniat buna colaborare dintre sindicat și administrație în atingerea obiectivelor comune, în respectarea prevederilor contractului colectiv de muncă, în domeniul protecției sociale și protecției muncii, în creșterea nivelului de pregătire profesională al lucrătorilor.











Astfel, pentru anii 2019 – 2020 s-au negociat creșteri salariale substanțiale, bonusuri și facilități, pentru ca în 2022 să se obțină altele noi. În domeniul protecției sociale, societatea a alocat, în anul 2022, suma de 5.882.538 de lei (pentru ajutoare sociale, tichete cadou, cămin, cantină, dispensar și Clubul SNC, transport și multe altele), iar în domeniul protecției muncii au fost cheltuiți 1.149.588 de lei pentru: echipament de protecție, materiale igienico-sanitare, alimentația de protecție și servicii medicale.













Totodată, în perioada februarie 2019 – februarie 2023, un număr de 498 de salariați au parcurs diverse forme de pregătire și formare profesională (cursuri de inițiere, de calificare, de perfecționare și de specializare), pentru care societatea a cheltuit suma totală de 188.232 de lei.







Sindicatul – un partener respectat





Luând cuvântul în fața delegaților sindicali, Gheorghe Bosînceanu – președintele adunării generale a acționarilor Șantierului Naval Constanța - a declarat: „Sindicatul societății noastre este partenerul de dialog social al angajatorului, un partener respectat, reușind împreună să realizăm cu succes și să rămânem în plutire pe apele învolburate ale piețelor internaționale și legislației naționale, în multe aspecte cel puțin neprietenoasă față de industria navală. Avem destule lucruri bune cu care să ne lăudăm, care au condus la creșterea productivității muncii, la îmbunătățirea capacității noastre care să răspundă la constrângeri și provocări cum sunt: lipsa acută a forței de muncă calificate, resursele necesare activității de producție din ce în ce mai scumpe, asigurarea unor condiții mai bune la locurile de muncă, îmbunătățirea siguranței și disciplinei la locurile de muncă, modernizarea instalațiilor și echipamentelor de muncă existente, achiziția de echipamente noi și instalații susținute de programele anuale de investiții ale societății, respectarea prevederilor contractului colectiv de muncă pe teritoriul societății noastre. Pentru toate acestea am găsit soluții împreună și continuăm să lucrăm împreună, nu să rămânem unde suntem, dar să mergem mai departe. Țin să vă mulțumesc pentru eforturile pe care le-aţi depus, eforturi pe care trebuie să le continuăm împreună.











Bineînțeles că toată această muncă ce contribuie la creșterea performanțelor societății trebuie să se vadă și în buzunarele dumneavoastră, ale angajaților societății noastre. Noi am reușit în cei 20 de ani de la privatizare să creștem veniturile angajaților noștri, mai sub presiunea sindicatului, mai cu presiunea pieței muncii. Întotdeauna ne-am înțeles și am mers în limitele posibilităților societății noastre.





Probabil am fi putut mai mult, dacă am fi realizat, mai devreme, anumite modificări organizatorice, multe nepopulare, dacă am fi implementat mai devreme proceduri care să contribuie la mai bună disciplinare a angajaților noștri, la o mai bună responsabilizare, de la primul până la ultimul. Am făcut și facem eforturi să fim cât se poate de competitivi prin oferta salarială, să motivăm angajații noștri să rămână să muncească în șantier, să putem motiva noi angajați să ni se alăture. Astfel, muncitorii români direct productivi realizează, astăzi, un venit mediu brut de circa 6.000 de lei, cu o medie de circa 19 ore suplimentare. Muncitorii indirect productivi realizează un venit mediu brut de circa 6.500 de lei, dar cu circa 40 de ore suplimentare. Trebuie să înțelegem că este necesar să asigurăm personalul direct și indirect productiv în număr suficient și pentru mulți dintre angajați să ne asumăm pregătirea lor profesională.







Sunt sigur că vom pune în continuare împreună umărul la menținerea societății noastre pe linia de plutire!”















Cupe și diplome de merit





Activitatea echipei de conducere a sindicatului, în noul mandat, va debuta, pe 13 februarie, cu negocierea creșterii salariilor în anul 2023, a anunțat Dede Perodin.













Reuniunea s-a încheiat printr-un moment emoționant, în cadrul căruia Ion Dinescu, Constantin Pușcașu, Gheorghe Hanganu și Francisc Chiriță – în calitate de președinți de organizații sindicale pe sectoare de activitate - au primit cupe și diplome pentru întreaga activitate depusă în slujba mișcării sindicale.























Reuniunea a marcat momentul încheierii unui ciclu sindical, desfășurat în condiții economice extrem de grele pentru industria navală românească în ansamblu, și începerea altuia cu și mai mari incertitudini privind viitorul ei.