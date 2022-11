Învățați să râdeți! Râsul are o mulțime de beneficii asupra organismului

Voi știați că unul dintre cele mai bune lucruri din viață este să râdeți în hohote? De ce? Pentru că râsul are multiple beneficii fizice și psihologice. Mai mult decât atât, susțin specialiștii, a avea un bun simț al umorului vă oferă o viață mai plină și mai fericită. Înainte de toate, țineți cont de faptul că aceasta este o virtute care poate fi antrenată. Desigur, nu trebuie să deveniți un comediant sau un bufon și nici să vă schimbați personalitatea, dar puteți avea o atitudine relaxată și deschisă. Acest lucru este legat și de creșterea rezistenței și flexibilității, două abilități excelente pentru rezolvarea problemelor. Scopul este să aveți relații sociale mai bune. În plus, cu un zâmbet, obțineți multă empatie. În primul rând, ca să vă dezvoltați simțul umorului, este esențial să aveți o atitudine pozitivă.Acest lucru este legat de lăsarea negativității deoparte. Uneori, frica sau incertitudinea vă invadează și aveți tendința să vă gândiți la ce este mai rău. Din păcate, acest lucru nu contribuie deloc la rezolvarea problemelor. O strategie excelentă este să analizați argumentele rezonabile bazate pe fapte, pentru a combate acele gânduri negative care sunt adesea amplificate de negativitate. În acest sens, dormitul bine are multe beneficii pentru buna dispoziție, pentru că, dacă nu există o odihnă adecvată, apare iritabilitatea. La fel ca somnul, alimentația adecvată este esențială pentru a avea o bună dispoziție. Întotdeauna vor exista probleme și dificultăți, dar a învăța să râdeți de voi înșivă vă poate ajuta să faceți față acestor momente în cel mai bun mod.