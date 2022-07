Apa cu castravete contribuie la reducerea tensiunii arteriale

În afara faptului că este hidratantă, apa cu castravete conține vitamine și minerale care îmbunătățesc sănătatea ficatului și a pielii. Desigur, pentru ca apa cu castravete să fie eficientă și să ofere toate beneficiile, trebuie să o beți cel puțin de două sau de trei ori pe săptămână. În plus, dacă adăugați un castravete într-un pahar cu apă, obțineți o doză considerabilă de vitamina A și C. Totodată, acest lichid este bogat și în vitamina E, unul dintre cei mai buni antioxidanți, efectele sale fiind vizibile în cel mai scurt timp. Mai mult, castravetele conține numeroase minerale și nutrienți care previn formarea cheagurilor de sânge.În combinație cu apa, castravetele poate deveni soluția ideală pentru a reduce tensiunea arterială. Această legumă oferă hidratare și doza zilnică recomandată de potasiu, îmbunătățind circulația sanguină și funcționarea inimii. În plus, castravetele relaxează musculatura.Prin urmare, puteți observa că apa cu castravete oferă mult mai multe beneficii decât ați fi crezut. De asemenea, castravetele este un aliment foarte sățios. Specialiștii afirmă că această băutură este o modalitate excelentă de a vă menține pielea hidratată, elastică, dar și săcombateți circulația deficitară și retenția de apă. Datorită conținutului său ridicat de siliciu, apa cu castravete curăță organismul de toxine.