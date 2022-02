Varza are multiple beneficii asupra sănătății

Mulți o ocolesc, dar varza furajeră oferă beneficii multiple pentru sănătate și poate fi încorporată în dietă în mai multe moduri. Aceasta este o legumă la modă, datorită faptului că se cultivă ușor, are o versatilitate crescută în bucătărie și oferă diverse beneficii pentru sănătate. În plus, frunzele sale pot fi incluse în salate, pizza și tocănițe. De pildă, susțin specialiștii, o singură cană de varză furajeră conține vitamina K pentru a satisface 68% din necesarul zilnic de acest nutrient. În plus, aceeași cantitate poate satisface necesarul zilnic de vitamina A, în proporție de 206% și pe cel de vitamina C, în proporție de 134%. Deci, după cum puteți vedea, această legumă oferă doze de vitamine care depășesc nevoile organismului uman. Mai mult, cercetătorii au demonstrat faptul că varza furajeră are un efect antioxidant. La baza acestei proprietăți stau fitonutrienții din componența sa, care contribuie la repararea ADN-ului și pot reduce dezvoltarea celulelor canceroase. De asemenea, ea conține mai mult calciu decât laptele și mai mult fier decât carnea de vită. Datorită proprietăților sale antiinflamatoare excelente, poate preveni sau ameliora efectele artritei, precum și cele ale anumitor probleme cardiace și boli autoimune, cum ar fi lupusul sau artrita reumatoidă.