Ceaiul de cuișoare lubrifiază și stimulează sistemul digestiv

Puțini sunt cei care cunosc efectele binefăcătoare ale cuișoarelor, care, nu sunt doar un condiment folosit la diferite feluri de mâncare, dar au și proprietăți analgezice, antispastice, antibacteriene și anestezice. În plus, unele remedii naturale care le includ sunt benefice pentru sistemul digestiv. De asemenea, ele contribuie la calmarea durerii și pot ajuta la combaterea infecțiilor și la reducerea inflamației. Ca urmare, prepararea de remedii, infuzii sau ceaiuri cu cuișoare va ameliora simptomele tulburărilor gastrice, precum gazele, greața și vărsăturile cauzate de indigestie. Totul este posibil datorită unui compus numit eugenol, prezent în acest condiment. De fapt, eugenolul este responsabil de intensitatea aromatică a cuișoarelor, dar, în același timp, această componentă este un antioxidant excelent ce întârzie îmbătrânirea celulară și combate aciditatea. Substanța se regăsește și în alte plante, precum ienibaharul, busuiocul, turmericul, dafinul și scorțișoara, dar cuișoarele au o concentrație mai mare. De exemplu, ceaiul de cuișoare lubrifiază tractul și stimulează sistemul digestiv, ceea ce ajută la buna funcționare a corpului. Totodată, servește la creșterea fluxului sanguin și la combaterea respirației urât mirositoare, cunoscută și sub numele de halitoză. Se știe că una dintre cele mai frecvente cauze ale respirației urât mirositoare sunt problemele stomacale, iar cuișoarele le atacă direct în sistemul digestiv. În plus, datorită aromei, cuișoarele oferă imediat o respirație proaspătă. Pentru a prepara ceaiul, trebuie doar să zdrobiți cuișoarele și să fierbeți praful rezultat în puțină apă. Îl puteți consuma dimineața și seara în zilele în care simțiți disconfort. La rândul său, uleiul esențial de cuișoare este rezultatul amestecării uleiului de măsline și cuișoarelor într-o sticlă timp de câteva săptămâni. Atenție, însă! Uleiul nu trebuie consumat pur sau în cantități mari, deoarece poate fi toxic. Pentru a calma vărsăturile și greața, adăugați trei picături într-un pahar cu apă.