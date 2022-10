Organismul are nevoie de hrană. Nu vă înfometaţi!

„De regulă, acest proces poate furniza energie între 24 și 48 de ore. Un sfert din glucoză ajunge la sistemul nervos central, în timp ce restul se duce către mușchi și celulele roșii din sânge. Ulterior, apare hipoglicemia (scăderea glicemiei), care se poate manifesta prin amețeli, transpirații reci, dureri de cap și oboseală generalizată. În plus, are loc degradarea trigliceridelor stocate, iar acizii grași sunt metabolizați mai rapid. Mai departe, în momentul în care aportul de energie către creier începe să fie insuficient, activitatea sistemului nervos simpatic duce la eliberarea de catecolamine (adrenalină și noradrenalină), care favorizează degradarea lipidelor și proteinelor. În a doua fază, după hipoglicemie, apare consumul de lipide. Practic, scăderea zahărului din plasmă acționează asupra hipotalamusului, sistemului nervos autonom, a glandelor suprarenale și a pancreasului. Când trigliceridele stocate în țesutul adipos sunt descompuse, ele eliberează acizi grași în plasmă, care sunt transformați într-un intermediar metabolic ce poate genera energie”, a explicat medicul.



Fără mâncare, copiii întâmpină dificultăți de învățare și chiar daune neurologice



Imediat după aceea, există o eliberare de hormoni de creștere care limitează absorbția de glucoză de către țesuturile periferice. În plus, aceștia favorizează degradarea lipidelor și sinteza corpilor cetonici. Ulterior, cresc nivelurile de norepinefrină și epinefrină, care inhibă absorbția musculară a glucozei și secreția de insulină. De asemenea, este încurajată eliberarea de glucocorticoizi, cum ar fi cortizolul, care promovează descompunerea proteinelor cu eliberarea de aminoacizi pentru a produce mai multă glucoză. Deci, în acest moment, nu mai este vorba de post, ci de foamete. Nu mai există rezerve de carbohidrați sau lipide și proteinele continuă să fie degradate. O altă consecință a statului nemâncat este scăderea aportului de glucoză către creier. La copii, de exemplu, acest lucru se traduce prin dificultăți de învățare, memorare și chiar daune neurologice. La patru până la șase ore după ultima masă, apare hipoglicemia, cu simptome precum slăbiciune generalizată, amețeli, dureri de cap și respirație urât mirositoare. Apoi, intervine lipsa de concentrare, tulburările de memorie, iritabilitatea și proasta dispoziție la adulți. De asemenea, fără alimente în stomac, acidul gastric irită pereții, provocând gastrita. În plus, se ajunge la un tranzit intestinal întârziat, care provoacă balonare, constipație și senzație de greutate după masă. Desigur, problemele cu care vă puteţi confrunta sunt mult mai multe, noi am enumerat numai o parte dintre ele.





V-aţi decis să nu mai mâncaţi nimic pe durata întregii zile, pentru a slăbi mai repede? Specialiștii avertizează că, dacă veți insista cu astfel de măsuri radicale, repercusiunile asupra organismului nu vor întârzia nici ele să apară. De fapt, postul este termenul folosit pentru a descrie faptul că nu mâncați timp de câteva ore, dar de aici până la a sta nemâncat prea mult timp este cu totul altceva.Dacă postul pe care vi l-ați impus durează prea mult, acest fapt va determina organismul să folosească depozitele de grăsime și căi metabolice nesănătoase pentru a genera energie pentru funcțiile de bază. Care sunt consecințele statului nemâncat asupra metabolismului? Potrivit dr. Claudia Neagu, postul este împărțit în trei faze, în funcție de sursa principală de energie. Altfel spus, există trei surse: carbohidrați (zaharuri și amidon), lipide sau grăsimi și proteine. În acest caz, combustibilul energetic este alcătuit din carbohidrați, iar glucoza care circulă în sânge va fi metabolizată, urmând ca depozitele de glicogen din ficat și mușchi să se descompună.