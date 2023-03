Acizii grași Omega-3 au efecte extraordinare asupra organismului

La ora actuală, acizii grași de tip Omega-3 sunt niște nutrienți cu efecte extraordinare asupra organismului. Aceștia pot fi găsiți într-o varietate de alimente, cum ar fi oleaginoasele (nucile, alunele de pădure, caju), fructele de mare, peștii grași și anumite semințe (de in, de cânepă și de chia) și uleiuri din plante (ulei de rapiță, ulei din semințe de in). Specialiștii susțin că există trei categorii principale de acizi grași Omega-3, și anume acizii alfa-linoleici (ALA), acizii eicosapentaenoici (EPA) și acizii docosahexaenoici (DHA).Acizii grași Omega-3 sunt cunoscuți pentru numeroasele beneficii pentru sănătate, precum scăderea inflamației în organism, reducerea markerilor specifici bolilor de inimă și chiar pentru scăderea riscului de depresie. Un beneficiu mai puțin cunoscut, însă, este cel al îmbunătățirii aspectului părului și unghiilor. Potrivit dr. Angelica Scarlat, acizii grași Omega-3 susțin organismul în lupta împotriva radiațiilor ultraviolete, UVA și UVB, ale soarelui. Cele mai recente cercetări sugerează că suplimentarea cu o combinație de acizi grași DHA și EPA pot reduce sensibilitatea pielii la razele ultraviolete. Acest lucru nu înseamnă că puteți renunța la crema cu protecție solară, ci că este bine să consumați un supliment pe bază de acizi grași Omega-3 sau alimente bogate în aceștia, pentru o protecție mai bună împotriva radiațiilor nocive ale soarelui.De asemenea, acizii grași Omega-3 pot reduce severitatea anumitor simptome specifice unor boli de fotosensibilitate, precum alergiile cutanate care apar în urma expunerii îndelungate la soare.Așadar, este important de reținut faptul că, deși nu servesc rolul de protecție solară, acizii grași de tip Omega-3 pot crește rezistența pielii în fața arsurilor solare, reduc sensibilitatea pielii după expunerea la raze UV și ameliorează simptomele anumitor tulburări fotosensibile.O dietă bogată în acizi grași Omega-3 poate ajuta atât în prevenirea, cât și în reducerea simptomelor severe ale acneei. Se cunoaște, deja, faptul că acizii grași Omega-3 au acțiune antiinflamatoare, iar cercetătorii sunt de părere că această proprietate poate fi folosită în folosul persoanelor care suferă de acnee, o afecțiune cu caracter preponderent inflamator. Așadar, specialiștii recomandă consumul unui supliment pe bază de acizi grași Omega-3 în tandem cu tratamentul antiacneic, pentru rezultate cât mai bune.Mai mult, suplimentele pe bază de acizi grași Omega-3 par să aibă efect în atenuarea reacțiilor adverse date de isotretinoină, un medicament special utilizat în tratamentul acneei severe sau persistente. Cu toate acestea, cercetările sunt limitate, în momentul de față, deci nu se poate afirma cu siguranță că acizii grași Omega-3 sunt un remediu confirmat pentru controlul reacțiilor adverse ale isotretinoinei. Suplimentele cu acizi grași Omega-3 se pot lua în combinație cu alte tratamente adjuvante pentru remedierea acneei.De asemenea, acizii grași Omega-3 au proprietăți puternic emoliente, ceea ce susține sănătatea barierii naturale a pielii. Așadar, prin suplimentarea cu acizi grași Omega-3, pielea poate face față iritațiilor cauzate de anumite afecțiuni ale pielii, precum dermatita atopică, dermatita iritativă sau psoriazisul. Acest lucru se întâmplă deoarece, prin acțiunea emolientă, acizii grași Omega-3 blochează hidratarea în țesuturile superficiale ale pielii, prevenind, astfel, accesul factorilor de mediu iritanți. În plus, consumul consistent și regulat de acizi grași Omega-3 a fost asociat cu un risc mai scăzut de dermatită atopică la copii, precum și cu o ameliorare a simptomelor de psoriazis la adulți. Cu toate acestea, este nevoie de mai multă cercetare pentru a atesta aceste concluzii preliminare ale cercetătorilor.În concluzie, beneficiile multiple ale acizilor grași de tip Omega-3, atât pentru sănătatea pielii, părului, cât și a întregului organism, fac din aceștia unul dintre cele mai importante suplimente pe care este recomandat să le luați.