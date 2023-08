În premieră, după aproape jumătate de secol, Policlinica CF are compartiment de spitalizare de zi

„În policlinică am deschis front de lucru, din nou, pentru spitalizarea de zi, la parter, iar în port, la clădirea inaugurată recent, avem în derulare lucrări de drenare izvoare subterane şi pânze freatice, pentru că, de fiecare dată când plouă prin oraş, ţâşneşte apa sus din pământ ca fântâna arteziană şi este păcat să vină peste noi, mai ales după lucrările de reabilitare efectuate în această locaţie. Aici, în policlinică nu am avut niciodată spitalizare de zi, dar deținem autorizaţia de funcţionare pentru ambulatoriul integrat, care a sosit în urmă cu două zile. Ca urmare, ne aflăm în plin proces al implementării spitalizării de zi, pentru cabinetele din cadrul ambulatoriului integrat. Deci, internările de 24 de ore se vor face și aici, nu doar în spital. Totuși, noi sperăm ca ministerul să ne aprobe un număr de paturi de spitalizare mai mare. În prezent, avem 18, dar ne-am dori să avem aprobate 28. Pe viitor, structura oficială, de ambulatoriu integrat, ne va permite dezvoltarea şi diversificarea serviciilor medicale. Adică, în loc de 11 cabinete autorizate, din diverse specialităţi, vom avea 28 de specialităţi. Totodată, medicii din ambulatoriul integrat îşi pot desfăşura activitatea şi în regim de spitalizare de zi. Cu alte cuvinte, în cadrul secţiei sau policlinicii pot interveni în blocurile operatorii, să facă intervenţii, endoscopii etc. Altfel spus, mobilitatea personalului medical va fi mult mai mare şi, ca atare, şi veniturile vor fi sporite”, a declarat managerul spitalului, dr. Iuliana Botezatu, pentru „Cuget Liber”.







La acest moment, a precizat dr. Botezatu, este mulţumită că a mai primit personal, prin transfer, de la alte unități sanitare şi că îşi pot desfăşura activitatea mai bine. Cu toate acestea, a menționat directorul, doar s-a reușit completarea deficitului acut de personal. „Suntem, totuşi, în stadiul de deficit cronic de personal, dar reuşim să acoperim necesarul de servicii. Sperăm ca între timp să ne mai înmulţim. Curând vom deschide procedura de angajare pentru posturile unice şi le vom scoate la concurs pentru acele posturi care nu pot fi ocupate prin transfer”, a încheiat aceasta.





La acest moment, ambulatoriul integrat are în componenţa sa numeroase cabinete: ORL, Oftalmologie, Ginecologie, Medicină internă, Medicina Muncii, Chirurgie generală, Cardiologie etc. În linii mari, are următoarele atribuţii: consultarea, investigarea, stabilirea diagnosticului şi a tratamentului medical; monitorizarea şi controlul pacienţilor care au fost internaţi în spital şi care au venit la controalele programate la solicitarea medicului curant sau cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la un medic specialist din ambulatoriu. Totodată, pacienţii beneficiază de consultaţii interdisciplinare, dacă este cazul. Ce se întâmplă în aceste zile, în cadrul policlinicii și spitalului? Se lucrează de zor peste tot. De ce?